Erdogan bahas hubungan bilateral dan Gaza dengan Putra Mahkota Arab Saudi

Presiden Erdogan menyampaikan keprihatinan Turkiye atas serangan terhadap Arab Saudi serta menegaskan komitmen Ankara untuk terus mendorong terciptanya perdamaian, stabilitas, dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan

Presiden Erdogan bahas hubungan bilateral dan isu Gaza dengan Putra Mahkota Arab Saudi Presiden Erdogan menyampaikan keprihatinan Turkiye atas serangan terhadap Arab Saudi serta menegaskan komitmen Ankara untuk terus mendorong terciptanya perdamaian, stabilitas, dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan

Presiden Recep Tayyip Erdogan melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman untuk membahas hubungan bilateral, perkembangan kawasan, serta upaya menjaga perdamaian di Timur Tengah, termasuk situasi di Gaza dan serangan yang menyasar Arab Saudi.

Menurut pernyataan Direktorat Komunikasi Kepresidenan, pembicaraan tersebut membahas hubungan bilateral Turkiye-Arab Saudi serta berbagai isu regional dan global.

Dalam kesempatan itu, Erdogan menyampaikan bahwa Turkiye turut berduka atas serangan yang ditujukan kepada Arab Saudi.

Ia menegaskan bahwa Turkiye terus berupaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan agar kawasan dapat menikmati keamanan dan stabilitas.

Erdogan juga menekankan bahwa Israel harus mematuhi secara penuh peta jalan tahap kedua Rencana Perdamaian Gaza agar rencana tersebut dapat berhasil. Ia menambahkan bahwa Turkiye terus memantau perkembangan di lapangan secara saksama.