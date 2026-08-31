AS kembali serang Iran, ketegangan meningkat di Selat Hormuz

AS kembali menyerang wilayah Iran untuk pertama kalinya sejak akhir Juli dengan menargetkan dua peluncur di Pulau Larak yang diduga dipersiapkan untuk mengirim ranjau laut ke Selat Hormuz

Ketegangan AS-Iran kembali memanas di sekitar Selat Hormuz AS kembali menyerang wilayah Iran untuk pertama kalinya sejak akhir Juli dengan menargetkan dua peluncur di Pulau Larak yang diduga dipersiapkan untuk mengirim ranjau laut ke Selat Hormuz

Amerika Serikat (AS) kembali menyerang wilayah Iran untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan dengan menghantam dua peluncur di Pulau Larak, sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap pasukan AS di kawasan dan ketegangan kembali meningkat di sekitar Selat Hormuz.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa pasukan AS pada Minggu menyerang dua peluncur Iran di Pulau Larak, menandai serangan pertama terhadap wilayah Iran sejak akhir Juli.

Operasi tersebut dilakukan setelah sekitar satu bulan aktivitas pertempuran langsung relatif mereda dan menargetkan sistem yang diduga sedang dipersiapkan untuk meluncurkan roket pembawa ranjau laut ke Selat Hormuz, jalur penting bagi pengiriman minyak dunia.

Menurut pejabat AS tersebut, pasukan Amerika “memantau kawasan dengan ketat dan tetap siap melindungi kelancaran arus perdagangan” melalui jalur perairan strategis itu.

Selat Hormuz menyempit hingga hanya sekitar 39 kilometer antara Pulau Larak dan Pulau Great Quoin milik Oman.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan sejumlah anggotanya dan warga sipil tewas maupun terluka dalam serangan tersebut dan berjanji akan membalas. Kantor berita Tasnim Iran melaporkan informasi awal menunjukkan serangan dilakukan menggunakan drone.

Belum ada rincian lebih lanjut mengenai dampak serangan tersebut.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengatakan seluruh ranjau telah disingkirkan dari Selat Hormuz dan memperingatkan Washington menerapkan kebijakan “tanpa toleransi” terhadap pemasangan ranjau baru.

Trump mengatakan Washington menggunakan teknologi “Space Force” untuk memantau kawasan tersebut dengan tingkat ketepatan sangat tinggi.

Sementara itu, pejabat Iran menyatakan “tidak ada seorang pun selain Iran yang mengetahui lokasi” ranjau di jalur perairan strategis tersebut.

Ketegangan antara Teheran dan Washington tetap tinggi sejak perang dimulai dengan serangan terhadap Iran pada akhir Februari.

Meski nota kesepahaman ditandatangani pada Juni melalui mediasi Pakistan dan Qatar, AS memulai kampanye pengeboman selama dua pekan dan kembali memberlakukan blokade laut pada Juli setelah muncul perselisihan mengenai navigasi di Selat Hormuz.

Belum diketahui apakah serangan terbaru tersebut merupakan operasi satu kali atau awal dari kampanye pengeboman baru yang berkelanjutan.

Serangan di Pulau Kharg tidak hentikan produksi minyak

Seorang pejabat Iran pada Senin mengatakan Pulau Kharg telah dibombardir “beberapa kali oleh musuh AS-Israel,” tetapi menegaskan serangan tersebut tidak menghentikan produksi minyak di pulau itu.

Pernyataan Direktur Utama perusahaan minyak nasional Iran itu disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Trump sebelumnya yang mengatakan “Pulau Kharg dihancurkan berkeping-keping,” menurut kantor berita semi-resmi Iran, Fars.

Menyebut pernyataan Trump “menggelikan,” pejabat tersebut mengatakan sejumlah kontraktor masih menjalankan pekerjaan untuk membangun kembali dan merenovasi tangki penyimpanan.

“Tidak satu pun pekerjaan yang sedang berlangsung di Kharg terhenti. Beberapa proyek saat ini telah selesai 20 hingga 30 persen dan pengerjaannya terus berlanjut,” katanya.

UEA tanggapi drone yang mendekat dari Iran

Uni Emirat Arab (UEA) pada Senin mengatakan Angkatan Udaranya merespons sebuah drone yang terdeteksi di atas perairan teritorial negara itu saat mendekat dari arah Iran.

Kementerian Pertahanan UEA mengatakan Angkatan Bersenjata negara itu tetap dalam kondisi siaga tinggi untuk menghadapi setiap potensi ancaman.

Dalam pernyataan terpisah, kementerian membantah laporan media yang menyebut Pangkalan Udara Al Minhad menjadi sasaran serangan rudal dan menyebut laporan tersebut “tidak benar.”

Pernyataan itu muncul beberapa jam setelah militer Iran mengatakan telah meluncurkan puluhan drone peledak ke pasukan dan helikopter AS yang ditempatkan di Pangkalan Udara Al Minhad sebagai balasan atas serangan AS di Pulau Larak.

“Sejak pagi ini, Angkatan Darat Republik Islam Iran telah menargetkan lokasi yang menampung helikopter dan personel militer AS di Pangkalan Al Minhad di UEA dengan puluhan drone peledak,” kata militer Iran, menurut kantor berita Iran.

Militer Iran menggambarkan Al Minhad sebagai pusat logistik dan transportasi udara penting bagi pasukan asing serta berjanji akan melancarkan serangan balasan lebih lanjut terhadap pasukan AS.

Iran mengatakan kapal tanker hantam dua ranjau di Selat Hormuz

Sebuah kapal tanker minyak terbakar setelah menghantam dua ranjau laut ketika berupaya melewati rute yang disebut Iran “ilegal” di Selat Hormuz, menurut IRGC pada Senin.

Kapal tersebut “berhenti sepenuhnya setelah terkena dua ranjau laut,” kata IRGC dalam pernyataan yang disiarkan lembaga penyiaran pemerintah IRIB.

IRGC tidak memberikan rincian mengenai korban maupun tingkat kerusakan kapal.

IRGC meminta kapal-kapal yang melintasi jalur perairan strategis tersebut mematuhi prosedur yang diumumkan Teheran untuk pelayaran melalui Selat Hormuz.

Iran klaim jatuhkan drone MQ-9 Reaper AS

IRGC juga mengatakan pada Senin bahwa pasukannya menembak jatuh sebuah drone AS di atas Selat Hormuz hingga jatuh ke perairan Teluk.

Kantor hubungan masyarakat IRGC mengatakan sistem pertahanan udara Iran menembak drone jarak jauh MQ-9 Reaper milik AS dengan rudal pada Senin pagi, menurut kantor berita Iran Mehr.

Belum terdapat konfirmasi AS dalam teks sumber mengenai klaim Iran tersebut.

Trump tegaskan Iran tidak boleh miliki senjata nuklir

Di tengah meningkatnya ketegangan, Trump kembali menegaskan Iran tidak boleh dibiarkan memiliki senjata nuklir dan menggambarkan kepemimpinan negara tersebut sebagai “orang-orang yang sangat kejam dan jahat.”

“Anda tidak boleh membiarkan mereka memiliki senjata nuklir, dan mereka tidak akan memiliki senjata nuklir,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News yang diterbitkan Minggu.

Trump berpendapat Teheran akan menggunakan senjata nuklir jika berhasil memperolehnya. Ia mengklaim Timur Tengah pada dasarnya akan hancur dan Israel akan musnah, sementara AS atau Eropa kemungkinan menjadi sasaran berikutnya.

“Jika saya bukan presiden, Israel akan lenyap. Tidak akan ada Israel. Dan mungkin tidak akan ada Timur Tengah,” katanya.

Trump juga mengatakan AS memberikan kerusakan besar terhadap Iran dan memuji apa yang disebutnya sebagai efektivitas blokade terhadap negara tersebut.

“Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa. Blokade ini luar biasa ... kami menghantam mereka dengan sangat keras. Tidak ada yang pernah dihantam seperti ini,” katanya.

Trump menyebut Iran sebagai “negara yang sedang gagal” dan mengatakan dirinya terkejut ketika Teheran mulai menyerang negara-negara Teluk pada awal perang.

Ia juga menuduh Partai Demokrat menginginkan AS kalah dalam perang melawan Iran dan Venezuela, tetapi mengatakan hal itu tidak akan terjadi karena AS “benar-benar menang dengan mudah.”