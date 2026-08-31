Turkiye, Pakistan dan Arab Saudi susun peta jalan kerja sama pertahanan

Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi menggelar pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis di Istanbul untuk memberikan arah strategis terhadap pelaksanaan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah

Komite Pertahanan dan Politik Pakta Makkah gelar pertemuan pertama di Istanbul Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi menggelar pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis di Istanbul untuk memberikan arah strategis terhadap pelaksanaan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah

Pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah antara Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi dimulai di Istanbul pada Senin, dengan agenda memperkuat kerja sama pertahanan, meningkatkan interoperabilitas militer, serta membahas keamanan regional dan internasional.

Pertemuan yang diselenggarakan Turkiye itu diikuti para menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan kepala staf umum angkatan bersenjata dari ketiga negara.

Delegasi Turkiye terdiri dari Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, Menteri Pertahanan Nasional Yasar Guler, dan Kepala Staf Umum Jenderal Selcuk Bayraktaroglu.

Delegasi Pakistan terdiri dari Menteri Luar Negeri Muhammad Ishaq Dar, Menteri Pertahanan Federal Khawaja Muhammad Asif, dan Kepala Staf Umum Marsekal Asim Munir.

Sementara delegasi Arab Saudi terdiri dari Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan, Menteri Pertahanan Khalid bin Salman, dan Kepala Staf Umum Jenderal Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili.

Pertemuan dimulai setelah para delegasi melakukan sesi foto bersama.

Dalam pertemuan tersebut, ketiga negara dijadwalkan membahas isu keamanan internasional serta pengembangan kapasitas pertahanan.

Pembahasan juga mencakup upaya meningkatkan interoperabilitas antara angkatan bersenjata ketiga negara, memperdalam kerja sama industri pertahanan termasuk produksi bersama serta penelitian dan pengembangan, dan memperkuat upaya bersama dalam pemberantasan terorisme.

Selain itu, pertemuan tersebut diperkirakan akan menentukan kerangka Sekretariat dan mekanisme terkait lainnya yang akan mengarahkan kegiatan pada bidang-bidang kerja sama yang ditetapkan Komite Politik dan Pertahanan Strategis.

Ketiga negara juga dijadwalkan menyusun peta jalan mengenai langkah-langkah yang akan diambil pada periode mendatang.

Pertemuan itu diharapkan kembali menegaskan bahwa Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah menawarkan peluang bagi negara-negara yang mengutamakan keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan dengan pendekatan keamanan berbasis kerja sama serta memprioritaskan perdamaian dan kesejahteraan dibandingkan konflik.

Di sela-sela pertemuan komite tersebut, Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan di Istanbul, menurut sumber diplomatik.

Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah di Makkah pada 7 Agustus.

Perjanjian yang ditandatangani Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi di tengah meningkatnya ketidakstabilan di kawasan dan tingkat internasional tersebut bertujuan mendorong keamanan, perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di tingkat regional maupun global serta meningkatkan penangkalan kolektif.

Perjanjian tersebut menetapkan bahwa serangan terhadap salah satu negara pihak akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh pihak.

Kesepakatan itu juga bertujuan mengembangkan budaya kerja sama baru di kawasan dan memungkinkan partisipasi seluruh aktor yang menghormati hukum internasional serta memiliki visi kerja sama damai.