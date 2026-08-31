Mengabaikan Red Notice terkait kejahatan terhadap warga Gaza dan pekerja bantuan kemanusiaan akan menjadi sikap politik kontroversial yang sulit dipertanggungjawabkan pemerintah kepada pemilih maupun masyarakat internasional secara luas

OPINI - Tekanan internasional meningkat: Upaya Turkiye dorong Red Notice Interpol terhadap Netanyahu Mengabaikan Red Notice terkait kejahatan terhadap warga Gaza dan pekerja bantuan kemanusiaan akan menjadi sikap politik kontroversial yang sulit dipertanggungjawabkan pemerintah kepada pemilih maupun masyarakat internasional secara luas

Setelah penyelidikan yang diluncurkan Kantor Kepala Kejaksaan Istanbul terhadap para pejabat Israel pada 7 November 2025, dakwaan yang disusun berdasarkan penyelidikan tersebut telah diterima dan gugatan pidana diajukan terhadap 35 orang, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di Pengadilan Pidana Tinggi ke-11 Istanbul.

Surat perintah penangkapan kini telah dikeluarkan terhadap para terdakwa. Selain itu, atas inisiatif kementerian terkait, permohonan telah diajukan untuk penerbitan Red Notice Interpol terhadap terdakwa Netanyahu dan Afek Moskovitch.

Berdasarkan perkembangan ini, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan Red Notice, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta potensi implikasinya.

Apa itu Red Notice?

Interpol, secara resmi bernama Organisasi Polisi Kriminal Internasional, merupakan organisasi antarpemerintah yang saat ini terdiri dari 196 negara anggota. Organisasi tersebut memfasilitasi kerja sama antara kepolisian di seluruh dunia, mengoordinasikan pertukaran informasi intelijen mengenai kejahatan dan tersangka, serta memberikan dukungan operasional.

Sebagai bagian dari kerangka kerja sama tersebut, Red Notice merupakan permintaan resmi kepada aparat penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan melakukan penangkapan sementara terhadap seseorang sambil menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa. Hal yang penting, Red Notice didasarkan pada surat perintah penangkapan nasional yang sah atau perintah pengadilan yang dikeluarkan otoritas peradilan negara pemohon, tetapi Red Notice itu sendiri bukanlah surat perintah penangkapan internasional.

Pengajuan permohonan Red Notice kepada Interpol merupakan awal dari proses tersebut. Setiap permohonan menjalani pemeriksaan awal oleh unit khusus Interpol untuk memastikan kepatuhan ketat terhadap kerangka peraturan organisasi. Sebagai contoh, Pasal 3 Konstitusi ICPO-INTERPOL secara tegas menetapkan, “Organisasi dilarang keras melakukan intervensi atau kegiatan apa pun yang bersifat politik, militer, keagamaan, atau rasial.”

Dalam praktiknya, Interpol memiliki kewenangan untuk menolak suatu permohonan dengan mengklasifikasikannya sebagai “politis.” Namun, mengingat sebelumnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, penolakan Interpol terhadap permohonan Turkiye tidak terhindarkan akan memicu kontroversi besar. Penolakan dengan alasan permohonan tersebut diduga “bersifat politis” secara paradoks justru dapat dipandang sebagai tindakan yang sangat dipolitisasi.

Lebih lanjut, jika Interpol menyetujui permohonan tersebut dan menerbitkan Red Notice, keterbatasan struktural sistem ini menjadi terlihat. Interpol tidak memiliki kewenangan eksekutif langsung atas aparat penegak hukum negara-negara anggotanya dan juga tidak dapat melakukan operasi secara independen di dalam yurisdiksi negara berdaulat.

Pada akhirnya, pelaksanaan Red Notice sepenuhnya bergantung pada kesediaan negara anggota untuk bekerja sama dalam kerangka hukum domestiknya masing-masing. Tanpa kerja sama sukarela tersebut, penangkapan terhadap individu yang menjadi sasaran dalam praktiknya tetap sulit dilakukan.

Pemberitahuan prioritas tinggi

Pada dasarnya, Red Notice Interpol berfungsi sebagai pemberitahuan dengan prioritas tinggi. Meskipun tujuan utamanya adalah meningkatkan kerja sama penegakan hukum internasional, Konstitusi Interpol menetapkan bahwa negara anggota tidak menanggung tanggung jawab hukum internasional apabila gagal menangkap individu yang menjadi sasaran.

Hal ini tidak membuat kerangka tersebut menjadi tidak efektif karena negara-negara anggota pada umumnya berupaya menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, tetapi menunjukkan adanya perbedaan penting dalam kekuatan mengikat antara Interpol dan Mahkamah Pidana Internasional.

Statuta Roma secara hukum mewajibkan negara-negara pihak untuk melaksanakan surat perintah penangkapan ICC, dan ketidakpatuhan merupakan pelanggaran formal terhadap perjanjian tersebut. Preseden mengenai hal ini terjadi ketika Netanyahu, meskipun menghadapi surat perintah penangkapan aktif dari ICC, mengunjungi Hungaria yang merupakan negara pihak Statuta Roma pada 3–6 April 2025 tanpa ditahan. Akibatnya, pada 24 Juli tahun itu, ICC memutuskan bahwa Hungaria telah melanggar Statuta tersebut.

Arsitektur ICC tidak memberikan ruang bagi diskresi nasional; negara anggota tidak dapat berlindung di balik undang-undang domestik atau alasan lain untuk menghindari pelaksanaan surat perintah tersebut. Sebaliknya, sistem Interpol sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada hak prerogatif kedaulatan dan kerangka hukum domestik negara-negara anggotanya.

Negara dapat secara sah menolak melakukan penangkapan dengan alasan hukum internal atau kepentingan strategis. Ketika hal itu terjadi, Interpol tidak memiliki mekanisme untuk menjatuhkan sanksi atau menyatakan adanya pelanggaran formal.

Bobot geopolitik Red Notice

Namun, menganggap Red Notice semata-mata sebagai tindakan simbolis akan menjadi kekeliruan strategis. Penerbitannya menciptakan ancaman penangkapan di 196 negara anggota, yang seketika membuat perjalanan internasional biasa menjadi aktivitas berisiko tinggi. Jika disetujui, Netanyahu dan Moskovitch akan dipaksa mempertimbangkan medan hukum yang penuh risiko tersebut sebelum memasuki yurisdiksi negara anggota Interpol mana pun.

Dinamika serupa telah terjadi terkait ICC. Saat ini, pesawat Netanyahu secara aktif menghindari wilayah udara negara-negara pihak Statuta Roma kecuali jaminan kekebalan secara eksplisit diperoleh terlebih dahulu.

Kunjungannya ke Hungaria hanya dapat terlaksana karena pemerintahan Viktor Orban memberikan jaminan konkret bahwa ia tidak akan ditahan. Inisiatif Red Notice Turkiye akan memberikan pembatasan serupa dan secara signifikan membatasi perjalanan diplomatik Netanyahu di masa mendatang. Setiap kunjungan semacam itu, seperti yang terjadi di Hungaria, tidak terhindarkan akan memicu gejolak politik dan diplomatik.

Selain itu, konsekuensi politik domestik maupun internasional bagi negara mana pun yang menjadi tuan rumah tidak boleh diremehkan. Mengabaikan Red Notice yang terkait dengan kejahatan terhadap warga Gaza dan pekerja bantuan kemanusiaan akan menjadi sikap politik yang sangat kontroversial, yang akan sulit dipertanggungjawabkan pemerintah baik kepada para pemilih maupun masyarakat internasional secara luas.

Di luar reaksi publik tersebut, negara-negara anggota yang menolak melaksanakan Red Notice juga harus menanggung konsekuensi geopolitik dari keretakan diplomatik langsung dengan Turkiye.

Penulis artikel, Ali Osman Karaoglu, adalah profesor madya bidang hukum internasional di Universitas Yalova, Turkiye barat laut.

*Pendapat yang disampaikan dalam artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Anadolu.