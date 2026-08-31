Militer Iran mengatakan puluhan drone peledak diluncurkan untuk menargetkan personel dan helikopter AS di Pangkalan Udara Al Minhad, UEA, sebagai balasan atas serangan AS di Pulau Larak

Iran lancarkan puluhan drone ke pangkalan di UEA, Abu Dhabi kecam serangan Militer Iran mengatakan puluhan drone peledak diluncurkan untuk menargetkan personel dan helikopter AS di Pangkalan Udara Al Minhad, UEA, sebagai balasan atas serangan AS di Pulau Larak

Iran mengatakan telah melancarkan serangan puluhan drone peledak terhadap pasukan Amerika Serikat (AS) di sebuah pangkalan udara di Uni Emirat Arab (UEA) sebagai balasan atas serangan AS di Pulau Larak, sementara Abu Dhabi mengecam tindakan Teheran sebagai “serangan bermusuhan” dan menyatakan berhak untuk merespons.

Militer Iran pada Senin dini hari mengatakan puluhan drone peledak diluncurkan untuk menargetkan pasukan dan helikopter AS yang ditempatkan di Pangkalan Udara Al Minhad, UEA.

“Sejak pagi ini, Angkatan Darat Republik Islam Iran telah menargetkan lokasi yang menampung helikopter militer dan personel AS di Pangkalan Al Minhad di UEA dengan puluhan drone peledak,” kata militer Iran, menurut sejumlah kantor berita Iran.

Militer Iran menyebut Al Minhad sebagai pusat logistik dan transportasi udara penting bagi pasukan asing serta berjanji akan melancarkan serangan balasan lebih lanjut terhadap pasukan AS.

Menurut militer Iran, serangan tersebut merupakan balasan atas tewasnya sejumlah anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan warga sipil dalam serangan AS di Pulau Larak pada Minggu.

Pasukan AS pada Minggu menyerang dua peluncur Iran di Pulau Larak, menandai serangan pertama Washington terhadap wilayah Iran sejak akhir Juli.

Operasi tersebut menargetkan sistem yang diduga sedang dipersiapkan untuk meluncurkan roket pembawa ranjau laut ke Selat Hormuz.

IRGC mengatakan sejumlah anggotanya dan warga sipil tewas atau terluka dalam serangan tersebut dan berjanji akan memberikan respons.

Kantor berita Tasnim Iran melaporkan informasi awal menunjukkan serangan AS di Pulau Larak dilakukan menggunakan drone.

UEA kecam ‘serangan bermusuhan’ Iran

UEA pada Senin mengecam keras apa yang disebutnya sebagai “serangan bermusuhan Iran” setelah sebuah drone yang mendekat dari Iran dicegat sistem pertahanan udara di atas perairan teritorial negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri UEA menyebut insiden itu sebagai eskalasi berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negaranya.

“UEA tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap keamanan dan kedaulatannya dalam keadaan apa pun,” kata kementerian tersebut.

UEA menegaskan pihaknya memiliki “hak penuh dan sah” untuk merespons sesuai dengan hukum internasional.

Kementerian tersebut juga menyerukan agar serangan segera dihentikan dan meminta semua pihak sepenuhnya mematuhi penghentian permusuhan.

Dalam pernyataan lainnya, Kementerian Luar Negeri UEA mengecam serangan rudal Iran terhadap Yordania, menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara tersebut, serta menyatakan solidaritas penuh dengan Amman.

Sebelumnya pada Senin, Kementerian Pertahanan UEA mengatakan Angkatan Udara negara itu merespons sebuah drone yang terdeteksi di atas perairan teritorial UEA ketika mendekat dari arah Iran.

Kementerian tersebut mengatakan Angkatan Bersenjata UEA tetap dalam kondisi siaga tinggi untuk menghadapi setiap potensi ancaman.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan UEA membantah laporan media yang menyebut Pangkalan Udara Al Minhad menjadi sasaran serangan rudal dan menyebut laporan tersebut “tidak benar.”

Pernyataan UEA tersebut disampaikan beberapa jam setelah militer Iran mengklaim melancarkan puluhan drone peledak terhadap pasukan dan helikopter AS di Pangkalan Udara Al Minhad.