Korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Rasuwa dan sekitarnya di Nepal, dekat perbatasan China, bertambah menjadi 903 orang, sementara 4.247 orang masih dinyatakan hilang

Korban banjir Nepal capai 903 jiwa, 4.247 orang dinyatakan hilang Korban tewas akibat banjir yang melanda wilayah Rasuwa dan sekitarnya di Nepal, dekat perbatasan China, bertambah menjadi 903 orang, sementara 4.247 orang masih dinyatakan hilang

Korban tewas akibat banjir besar yang melanda wilayah Rasuwa dan sekitarnya di Nepal, dekat perbatasan dengan China, bertambah menjadi 903 orang, sementara lebih dari 4.200 orang masih dinyatakan hilang.

Operasi pencarian dan penyelamatan terhadap warga yang terseret banjir masih terus dilakukan di wilayah Nepal yang terdampak bencana tersebut.

Menurut laporan CNN, Otoritas Nasional Pengurangan Risiko dan Manajemen Bencana Nepal mengumumkan jumlah korban tewas telah mencapai 903 orang, sementara jumlah orang hilang meningkat menjadi 4.247 orang, termasuk 592 warga negara asing.

Para pejabat juga mengatakan sebanyak 10.451 orang telah berhasil diselamatkan di wilayah terdampak.

Sedikitnya 933 pekerja yang bekerja di sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air di daerah terdampak banjir termasuk di antara mereka yang masih dinyatakan hilang.

Sementara itu, jumlah korban tewas akibat banjir di Daerah Otonom Tibet, China, dilaporkan meningkat menjadi 16 orang.

Pakar tunjuk keruntuhan gletser sebagai pemicu

Banjir melanda wilayah Rasuwa, Nepal, pada 26 Agustus dan dilaporkan menghancurkan puluhan jembatan serta merusak sejumlah jalan. Helikopter juga dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan.

Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) sebelumnya mengumumkan bahwa gempa terjadi di kawasan tersebut sebelum banjir. Namun, lembaga itu kemudian memperbarui datanya dan menyatakan aktivitas seismik berkekuatan 5,2 tersebut berasal dari keruntuhan gletser.

Para ahli dari International Centre for Integrated Mountain Development yang berbasis di Kathmandu mengatakan banjir dipicu oleh longsoran salju akibat pecahan gletser yang terlepas dari kawasan pegunungan di wilayah tersebut.