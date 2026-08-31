Pertemuan berlangsung menjelang pertemuan pertahanan trilateral yang melibatkan Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi di Istanbul pada Senin

Turkiye dan Pakistan gelar pembicaraan pertahanan di Istanbul Pertemuan berlangsung menjelang pertemuan pertahanan trilateral yang melibatkan Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi di Istanbul pada Senin

Menteri Pertahanan Nasional Turkiye Yasar Guler menggelar pertemuan terpisah dengan sejumlah pejabat tinggi Pakistan di Istanbul pada Senin menjelang pertemuan pertahanan trilateral antara Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi.

Menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Nasional Turkiye, Guler bertemu dengan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Muhammad Asif serta Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Kepala Angkatan Pertahanan Pakistan Marsekal Syed Asim Munir.

Pertemuan tersebut berlangsung menjelang pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah yang ditandatangani Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi.

Pertemuan komite tersebut berlangsung di Istanbul pada Senin.

Kepala Staf Umum Turkiye Jenderal Selcuk Bayraktaroglu juga menghadiri pertemuan Guler dengan Asif dan Munir.