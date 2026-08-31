Mantan PM Israel akui citra negaranya memburuk di kalangan publik AS

Bennett menggambarkan memburuknya persepsi terhadap Israel dengan mengatakan mahasiswa AS kini menyebut “genosida” ketika ditanya mengenai hal yang terlintas dalam pikiran mereka tentang Israel

Mantan PM Israel akui persepsi terhadap negaranya memburuk di kalangan publik AS Bennett menggambarkan memburuknya persepsi terhadap Israel dengan mengatakan mahasiswa AS kini menyebut “genosida” ketika ditanya mengenai hal yang terlintas dalam pikiran mereka tentang Israel

Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan Israel kini diasosiasikan dengan “genosida” di kalangan mahasiswa Amerika Serikat (AS), seraya menyebut citra negaranya untuk pertama kalinya telah menjadi “merek negatif” di mata publik AS.

“Untuk pertama kalinya sejak berdirinya Negara Israel, di kalangan publik Amerika, Israel telah menjadi merek negatif,” kata Bennett dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

“Jika Anda bertanya kepada seorang mahasiswa Amerika, ‘Israel — apa yang terlintas dalam pikiran?’ Mereka mengatakan genosida. Itulah situasinya,” kata Bennett dalam wawancara di “Itai Segal Podcast” pada platform All-in.

Membandingkannya dengan cara negara-negara kerap diasosiasikan dengan simbol tertentu, Bennett menambahkan, “Anda menyebut Italia — ‘pasta, spageti.’ Anda menyebut Israel — ‘pembunuh bayi.’”

Bennett menolak persepsi tersebut dengan mengatakan, “Jelas, itu tidak benar dan tidak adil, tetapi begitulah situasinya.”

Ia juga menyalahkan sebagian perubahan opini publik tersebut pada apa yang disebutnya sebagai pengaruh Qatar di AS.

“Sebagian dari hal ini terjadi karena kami membiarkan Qatar beroperasi dan membangun pengaruh selama 25 tahun,” kata Bennett.

Wawancara tersebut berlangsung ketika Israel menghadapi kritik internasional yang semakin besar atas perangnya di Gaza dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah kantong tersebut.

Pada Oktober tahun lalu, kesepakatan gencatan senjata yang didukung AS mulai berlaku di Jalur Gaza.

Namun sejak saat itu, pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang berulang kali terjadi telah menewaskan lebih dari 1.300 warga Palestina di seluruh wilayah tersebut dan menyebabkan lebih dari 4.300 lainnya terluka.

Sementara itu, ratusan jenazah warga Palestina telah ditemukan dari bawah reruntuhan infrastruktur yang hancur.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas sejak Israel memulai perang genosidanya di wilayah pesisir tersebut pada Oktober 2023.

Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sejak 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.