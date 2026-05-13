Francuska se sprema hantavirus: Zalihe maski osigurane za tri mjeseca Vlada navodi da bi proizvodni kapacitet mogao dostići i do 3,5 milijardi maski godišnje

Francuska vlada je saopštila da su njene strateške rezerve maski dovoljne da pokriju period od najmanje „tri mjeseca“ u slučaju epidemije, dok vlasti nastoje umiriti javnost uslijed zabrinutosti zbog hantavirusa, izvijestio je u srijedu dnevni list "Le Figaro", javlja Anadolu.

Ured premijera Sebastiena Lecornua saopštio je da su državne strateške zalihe „dovoljne da zaštite zemlju minimalno tri mjeseca u slučaju epidemijskog talasa“.

Dodaje se da zalihe premašuju cilj postavljen nakon pandemije COVID-19.

Prema navodima Matignona (ureda premijera), dodatne privatne i javne rezerve koje posjeduju bolnice, kompanije i lokalne vlasti mogle bi produžiti kapacitet zaštite za još nekoliko sedmica.

Vlasti su također navele da se domaći proizvodni kapacitet Francuske procjenjuje na između 2,6 milijardi i 3,5 milijardi maski godišnje, opisujući ga kao dovoljnog za odgovor na pandemiju sličnu COVID-19.

„Ovaj kapacitet se također može povećati ako bude potrebno“, saopšteno je iz Matignona.

Saopštenje vlade dolazi u trenutku kada vlasti pokušavaju umiriti javnost nakon zabrinutosti povezane s prijavljenim slučajevima hantavirusa, istovremeno naglašavajući da u Francuskoj nije zabilježeno izbijanje zaraze.

Iz Matignona su također napomenuli da je virus znatno manje zarazan od COVID-19 i da je u zemlji identifikovan samo jedan slučaj.

Hantavirus je rijetka bolest koja se obično prenosi preko zaraženih glodara ili njihovog izmeta, iako se neki sojevi mogu širiti i među ljudima.

Njegova stopa smrtnosti može dostići 40-50 posto, prema podacima WHO-a, a posebno je smrtonosan među starijim osobama ili onima s postojećim zdravstvenim problemima.