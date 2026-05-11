U pucnjavi u Francuskoj poginula jedna osoba, nekoliko ranjenih

Napadač je iz vozila otvorio vatru u francuskoj Nici, policija istražuje motive pucnjave

Najmanje jedna osoba je poginula, a nekoliko je ranjeno u ponedjeljak nakon pucnjave u Nici u francuskom departmanu Alpes-Maritimes, prema izvještaju televizije BFM TV, javlja Anadolu.

Pozivajući se na policijski izvor, televizija je objavila da je vozilo u kojem su se nalazile dvije osobe prošlo kroz područje prije nego što je jedan od putnika navodno otvorio vatru više puta.

U pucnjavi je najmanje jedna osoba poginula, a oko četiri su povrijeđene, navodi se u izvještaju.

Vlasti još nisu objavile više detalja o motivu ili prirodi napada.