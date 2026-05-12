WHO: Od oktobra 2023. godine 43.000 ljudi u Gazi zadobilo trajne povrede Gotovo četvrtina teško povrijeđenih su djeca, rekla je predstavnica agencije za okupiranu palestinsku teritoriju

Procjenjuje se da je 43.000 od ukupno 172.000 povrijeđenih u Gazi od oktobra 2023. godine zadobilo trajne povrede koje mijenjaju život, uključujući oko 10.000 djece, saopštila je u utorak Svjetska zdravstvena organizacija.

Govoreći novinarima u Ženevi, Reinhilde Van de Weerdt, predstavnica WHO-a za okupiranu palestinsku teritoriju, rekla je da ažurirane procjene odražavaju razorne dugoročne posljedice sukoba po stanovništvo i zdravstveni sistem Gaze.

Od posljednjeg izvještaja WHO-a iz septembra 2025. godine zabilježeno je skoro 5.000 novih trajnih povreda, od čega gotovo polovina nakon što je u oktobru 2025. proglašeno primirje, rekla je.

Prema podacima WHO-a, teške povrede ekstremiteta čine najveći dio ozbiljnih slučajeva, s više od 22.000 registrovanih, zatim više od 5.000 traumatskih amputacija, više od 3.400 teških opekotina, preko 2.000 povreda kičmene moždine i više od 1.300 traumatskih povreda mozga.

Van de Weerdt je rekla da više od 50.000 povreda sada zahtijeva dugoročnu rehabilitaciju.

Navela je da je gotovo 14.000 pacijenata registrovano za usluge rekonstrukcije ekstremiteta između jula 2025. i maja 2026. godine, pri čemu je gotovo polovini procijenjenih potrebna dodatna operacija.

Zbog ozbiljnih nestašica u Gazi, samo 500 od 2.300 amputiraca procijenjenih između septembra 2024. i maja 2026. dobilo je trajne proteze.

Uprkos rastućim potrebama, rehabilitacijske usluge ostaju ozbiljno ograničene, a prema WHO-u nijedna rehabilitacijska ustanova u Gazi nije u potpunosti funkcionalna.

Van de Weerdt je rekla da više od 400 pacijenata trenutno čeka specijalizovane rehabilitacijske krevete, zbog čega bolnice prerano otpuštaju pacijente i povećavaju rizik od trajnog invaliditeta.

Također je upozorila da u protekle dvije godine u Gazu nije stigla nijedna rehabilitacijska oprema, dok 18 pošiljki koje sadrže invalidska kolica, proteze i rehabilitacijske uređaje još čeka odobrenje za ulazak.

"Ljudi u Gazi pretrpjeli su nezamislivu patnju", rekla je.



"Oni zaslužuju ne samo hitnu pomoć, nego i kontinuiranu podršku potrebnu za oporavak i povratak svojim životima."