Turski predsjednik Erdogan primio italijansku premijerku Meloni u Ankari Recep Tayyip Erdogan i premijerka Meloni razgovarali iza zatvorenih vrata na marginama samita NATO-a

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je u glavnom gradu Ankari primio italijansku premijerku Giorgiju Meloni.

Sastanak iza zatvorenih vrata u predsjedničkom kompleksu održan je drugog dana NATO samita.

Dvoje lidera razgovarali su o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim dešavanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije Republike Turske.

Erdogan je izjavio da Turska i Italija trebaju nastaviti raditi na produbljivanju saradnje u različitim oblastima, posebno u odbrambenoj industriji, investicijama, energetici i trgovini.

Turski predsjednik je također ponovio očekivanja Ankare u vezi s dugogodišnjim nastojanjem za članstvo u Evropskoj uniji.

„Turska više ne želi razgovarati o preprekama s Evropskom unijom, već o uklanjanju posljednjih barijera koje stoje na putu našem članstvu“, rekao je Erdogan tokom sastanka, navodi se u saopćenju.

Govoreći o evropskoj sigurnosti, Erdogan je naglasio da evropski stub NATO-a treba biti ojačan te istakao da Turska podržava odbrambene inicijative EU, pod uvjetom da su zasnovane na NATO-u.

Dodao je da će Ankara nastaviti podržavati napore EU za jačanje evropske odbrane sve dok oni dopunjuju okvir Alijanse.

Dvoje lidera razgovarali su i o Libiji, pri čemu je Erdogan istakao značaj Kvadrilateralnog procesa saradnje koji su pokrenule Turska, Italija, Katar i Libija.

Naveo je da ovaj četverostrani mehanizam ostaje važna platforma za promociju stabilnosti u Libiji te da će se aktivnosti u okviru ove inicijative nastaviti.

Erdogan je pozvao Meloni da prisustvuje Samitu lidera COP31, koji bi trebao biti održan u novembru u južnom turskom gradu Antaliji.

Samit u Ankari okuplja lidere 32-člane Alijanse, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojske i nastavku podrške Ukrajini.

Turska – članica NATO-a gotovo 75 godina – pridružila se Alijansi 1952. godine.