Turski predsjednik pozvao na jačanje odnosa Turske i Francuske, podržao evropski stub NATO-a i poručio da Ankara ostaje oprezno optimistična kada je riječ o Iranu

Erdogan i Macron u Ankari razgovarali o trgovini, NATO-u i regionalnim krizama Turski predsjednik pozvao na jačanje odnosa Turske i Francuske, podržao evropski stub NATO-a i poručio da Ankara ostaje oprezno optimistična kada je riječ o Iranu

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u srijedu s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom na marginama Samita lidera NATO-a u Ankari, gdje su dvojica lidera razgovarala o bilateralnim odnosima, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.

Tokom sastanka Erdogan je rekao da je došlo vrijeme da Turska i Francuska povećaju ciljeve međusobne trgovinske razmjene, dodajući da će Ankara nastaviti raditi na unapređenju saradnje u svim oblastima.

Erdogan je također naglasio važnost jačanja evropskog stuba NATO-a radi očuvanja transatlantske veze među saveznicima, ističući da se to može postići bez narušavanja savezničkih odnosa i bez stvaranja nepotrebnog dupliciranja.

Dodao je da će Turska podržati odbrambene inicijative Evropske unije na osnovu tih principa.

Govoreći o Iranu, Erdogan je izrazio nadu da će Memorandum iz Islamabada doprinijeti uspostavi mira u regionu, dodajući da Turska ostaje optimistična, ali oprezna te da je potrebno biti na oprezu zbog mogućih provokacija.

Turski predsjednik je također rekao da Ankara nastavlja napore kako bi doprinijela okončanju rata između Rusije i Ukrajine te poduzima korake s ciljem obnove diplomatskog procesa.

Prema saopćenju Direkcije za komunikacije, Erdogan je Macronu uputio i poruku solidarnosti nakon bombaškog napada koji se dogodio u blizini hotela u Damasku u kojem je boravio francuski predsjednik.