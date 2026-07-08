Sigurnost djece ne smije biti dodatna opcija, već osnovni princip dizajna. Potrebno je otvoriti ‘crnu kutiju’ algoritama i osigurati da tehnološke kompanije podliježu nezavisnom nadzoru u pogledu društvenih uticaja svojih proizvoda, poručila je

NATO samit u Ankari: Emine Erdogan s suprugama lidera o sigurnosti djece u digitalnom dobu Sigurnost djece ne smije biti dodatna opcija, već osnovni princip dizajna. Potrebno je otvoriti ‘crnu kutiju’ algoritama i osigurati da tehnološke kompanije podliježu nezavisnom nadzoru u pogledu društvenih uticaja svojih proizvoda, poručila je

Supruga predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, Emine Erdogan, okupila je u Ankari supruge svjetskih lidera u okviru NATO samita, gdje je upozorila da sigurnost djece mora biti temelj digitalnih platformi, a ne naknadno podešavanje.

„Sigurnost djece ne smije biti dodatna opcija, već osnovni princip dizajna. Potrebno je otvoriti ‘crnu kutiju’ algoritama i osigurati da tehnološke kompanije podliježu nezavisnom nadzoru u pogledu društvenih uticaja svojih proizvoda“, poručila je Erdogan.

Dodala je da izloženost djece sadržajima na internetu ne smije biti prepuštena isključivo kompanijama vođenim profitom.

„Kompanije su odgovorne svojim dioničarima, a države svojim narodima. Odgovornost je država da u digitalnom dobu uspostave okvir koji štiti djecu, zasnovan na čovjeku“, kazala je.

Emine Erdogan je u predsjedničkoj rezidenciji u Čankaji ugostila supruge šefova država i vlada koji borave u Ankari povodom NATO samita, gdje su učestvovale na okruglom stolu pod nazivom „Djeca, tehnologija i sigurnost: zaštita budućih generacija“.

Istakla je da, prema podacima UNICEF-a, svakih nekoliko sekundi deseci djece prvi put pristupe internetu, ulazeći u „neograničen svijet“ koji donosi i prilike i opasnosti.

„Algoritmi, vođeni ekonomijom pažnje, oblikuju njihove misli i emocije. Istraživanja pokazuju da trećina mladih radije razgovara s vještačkom inteligencijom nego s ljudima“, rekla je, upozorivši na rastući uticaj digitalnih platformi na djecu.

Naglasila je da države ne mogu ostati pasivne u vremenu velikih tehnoloških promjena, te podsjetila da je Turska već poduzela korake kroz međunarodne inicijative i domaće regulative, uključujući ograničenja pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 15 godina.

„Naš cilj nije uskratiti djeci mogućnosti koje donosi moderno doba, već ih učiniti sigurnim i dostojnim njihovog razvoja“, rekla je Erdogan.

Tokom programa, supruge lidera iz više zemalja, uključujući Francusku, Ukrajinu, Kanadu i druge, također su se obratile učesnicima, razmjenjujući iskustva i inicijative u zaštiti djece u digitalnom prostoru.

Nakon sastanka, Emine Erdogan je organizovala ručak na kojem su gošće imale priliku probati specijalitete turske kuhinje, uključujući tradicionalna jela poput dolme, keškeka i drugih regionalnih delicija, te razgledati kolekciju tradicionalnih rukotvorina.

Program je završen zajedničkim fotografisanjem i obilaskom izložbe koja prikazuje bogatu kulturnu i zanatsku baštinu Turske.