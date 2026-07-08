Turski predsjednik Erdogan i britanski premijer Starmer razgovarali u Ankari Recep Tayyip Erdogan i Keir Starmer održali razgovore iza zatvorenih vrata na marginama samita NATO-a

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan sastao se u srijedu u glavnom gradu Turske, Ankari, s britanskim premijerom Keirom Starmerom.

Sastanak iza zatvorenih vrata održan je na marginama posljednjeg dana dvodnevnog samita NATO-a, u trenutku kada se Starmer priprema da napusti premijersku funkciju, nakon što je prošlog mjeseca najavio svoju ostavku.

Samit u Ankari okupio je lidere saveza sa 32 članice, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima NATO-a u vezi s izdvajanjima za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini.

Samit u Ankari drugi je samit NATO-a čiji je domaćin bila Turska, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine. Skup također predstavlja priliku za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih država o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.