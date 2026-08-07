Predsjednik Turske tokom jednodnevne radne posjete sastat će se sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom i pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom

Erdogan doputovao u Saudijsku Arabiju na razgovore s prijestolonasljednikom i premijerom Pakistana Predsjednik Turske tokom jednodnevne radne posjete sastat će se sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom i pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom

Predsjednik Republike Turska Recep Tayyip Erdogan doputovao je u petak u Saudijsku Arabiju u jednodnevnu radnu posjetu.

Erdoganov avion sletio je na Međunarodni aerodrom "Kralj Abdulaziz" u Džedi, gdje su ga dočekali zamjenik guvernera regije Meka Mishaal bin Abdulaziz Al Saud, ambasador Turske u Rijadu Emrullah Isler i generalni konzul u Džedi Mustafa Unal.

Nakon dolaska, Erdogan je kopnenim putem otputovao prema svetom gradu Meki.

Tokom posjete očekuje se da će se turski predsjednik sastati sa saudijskim prijestolonasljednikom i premijerom Mohammedom bin Salmanom, kao i s premijerom Pakistana Shehbazom Sharifom.

Detalji dnevnog reda razgovora zasad nisu objavljeni.