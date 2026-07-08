Javier Colomina najavio četiri ključna projekta za partnere iz Zaljeva usmjerena na tehnologije za borbu protiv dronova, pomorsku sigurnost i borbu protiv terorizma

NATO primjenjuje strategiju odbrane od 360 stepeni usljed eskalacije na Bliskom istoku Javier Colomina najavio četiri ključna projekta za partnere iz Zaljeva usmjerena na tehnologije za borbu protiv dronova, pomorsku sigurnost i borbu protiv terorizma

NATO jača svoju odbrambenu poziciju kroz sveobuhvatan pristup od 360 stepeni kako bi odgovorio na rastuće prijetnje s Bliskog istoka, potvrdio je u srijedu visoki zvaničnik saveza.

Govoreći za Anadolu na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari, specijalni predstavnik NATO-a za južno susjedstvo Javier Colomina rekao je da je sigurnosno okruženje postalo jedno od najsloženijih u posljednjih nekoliko decenija.

“Rat u regionu i sigurnosni kontekst uopće predstavljaju jedno od najtežih okruženja koje smo vidjeli u posljednjim decenijama“, rekao je.

Dodao je da je rat s Iranom predstavljao test spremnosti NATO-a te naveo da je savez uspješno presreo projektile koje je Teheran lansirao prema turskoj teritoriji.

Prema njegovim riječima, to potvrđuje da NATO ima ispravno postavljenu odbrambenu poziciju.

Govoreći o pristupu od 360 stepeni, Colomina je rekao da on podrazumijeva da NATO prati i odgovara na prijetnje koje dolaze iz svih geografskih pravaca.

- Hormuški moreuz i pomorska sigurnost -

Colomina je rekao da je NATO, nakon pažljivog praćenja situacije u Hormuškom moreuzu, odlučio da neće preuzeti direktnu operativnu ulogu.

“Kada je riječ o Hormuškom moreuzu, NATO je odlučio da ne preuzme aktivnu ulogu, ali ohrabrujemo naše saveznike da to učine kroz multilateralnu, multinacionalnu pomorsku misiju“, rekao je Colomina.

Misiju trenutno predvode Francuska i Velika Britanija, uz učešće još nekoliko savezničkih država koje rade na osiguravanju nesmetanog protoka robe.

On je istakao da će NATO prilagoditi svoj pristup Hormuškom moreuzu ukoliko države članice ocijene da za to postoji potreba.

Regionalni rat, koji je počeo 28. februara, sigurnost globalnih energetskih koridora stavio je među glavne teme samita NATO-a u Ankari.

- Novi ključni projekti s partnerima iz Zaljeva -

NATO proširuje saradnju s partnerima na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi kroz Akcioni plan za južno susjedstvo, pokrenut prije dvije godine na samitu u Washingtonu, s ciljem jačanja otpornosti partnerskih zemalja na asimetrične prijetnje.

Colomina je rekao da savez pokreće četiri velika ključna projekta u okviru Istanbulske inicijative za saradnju (ICI), usmjerena na sigurnosne potrebe partnera iz Zaljeva – Bahreina, Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Projekti će biti usmjereni na razvoj sposobnosti za borbu protiv dronova, pomorsku sigurnost, zaštitu od hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih prijetnji (CBRN), kao i saradnju u borbi protiv terorizma.

“Ovi ključni projekti predstavljaju potpuno drugačiji način saradnje s ove četiri zemlje, s ciljem jačanja naše saradnje, njihove sigurnosti, a time i naše zajedničke sigurnosti“, rekao je Colomina.

- Pohvale Turskoj -

Colomina je pohvalio tursku odbrambenu industriju, nazivajući je veoma snažnim stubom NATO-a, ističući da je više od 3.000 turskih kompanija danas uključeno u lance snabdijevanja saveza.

Dodao je da je NATO-ov Forum odbrambene industrije u Ankari omogućio sklapanje ugovora vrijednih više desetina milijardi dolara između privatnih kompanija i vlada država članica saveza.

Također je pohvalio doprinos Ankare izvan njenih granica, navodeći angažman Turske u misijama u Bugarskoj i Mađarskoj, kao i u međunarodnim mirovnim snagama na Kosovu.