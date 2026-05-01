Turski i iranski ministri vanjskih poslova razgovarali telefonom

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u petak je telefonom razgovarao sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem, saopćili su diplomatski izvori.

Prema izvorima turskog Ministarstva vanjskih poslova, dvojica ministara su razgovarali o najnovijim dešavanjima u tekućem pregovaračkom procesu između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Podsjetimo, Pakistan je 8. aprila posredovao u postizanju primirja u sukobu između SAD-a i Izraela s Iranom, nakon čega su održani i mirovni pregovori u Islamabadu. Iako primirje i dalje traje, napori da se sukob trajno okonča nastavljaju se.