Turski ministar vanjskih poslova ide u Austriju, razgovori o bilateralnim i regionalnim pitanjima Očekuje se da će se Hakan Fidan sastati s austrijskim zvaničnicima i obratiti Bečkoj školi međunarodnih studija tokom posjete

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan posjetit će Austriju 29. i 30. aprila gdje će razgovarati s visokim zvaničnicima o bilateralnim vezama i ključnim regionalnim i globalnim dešavanjima, rekli su diplomatski izvori, javlja Anadolu.

Tokom posjete, planiran je sastanak Fidana s austrijskom saveznom ministricom za evropske i međunarodne poslove Beate Meinl-Reisinger gdje će razgovarati o odnosima između dvije zemlje.

Očekuje se i da će ga primiti austrijski kancelar Christian Stocker te da će razgovarati s Feridunom Sinirliogluom, generalnim sekretarom Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE).

Fidan će održati i govor na Bečkoj školi međunarodnih studija i imati sastanke s predstavnicima turskih organizacija civilnog društva.

- Regionalna i globalna pitanja na dnevnom redu -

Očekuje se da će s austrijskim zvaničnicima razgovarati o bilateralnim odnosima, uključujući političke, ekonomske, trgovinske, vojne, kulturne i humanitarne oblasti.

Očekuje se da će Fidan istaknuti potencijal za saradnju u strateškim sektorima kao što su energetika, digitalizacija, povezanost i odbrambena industrija.

Očekuje se da će naglasiti posvećenost Turske dobrobiti, prosperitetu i integraciji turske zajednice u Austriji, naglašavajući da zaštita njihovih prava i interesa ostaje prioritet.

U razgovorima o vezama Turske i EU, očekuje se da će Fidan potvrditi posvećenost Ankare punopravnom članstvu u EU u skladu s vizijom koju je postavio predsjednik Recep Tayyip Erdogan.

Očekuje se da će naglasiti i potrebu za sveobuhvatnijim i institucionalnijim okvirom za prevazilaženje trenutnih izazova.

O regionalnim pitanjima, očekuje se da će Fidan ponoviti podršku Turske naporima da se Rusija i Ukrajina vrate za pregovarački sto i postignu pravedan, trajan i održiv mir.

Očekuje se da će izraziti i kontinuiranu podršku Ankare inicijativama usmjerenim na okončanje tenzija između Irana i SAD-a.

Očekuje se da će naglasiti globalni značaj vraćanja slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu i što prije vraćanja na status quo prije sukoba.

Očekuje se da će Fidan također skrenuti pažnju na kontinuirana kršenja primirja u Gazi od strane Izraela.

- Odnosi Turske i Austrije -

Odnosi između Turske i Austrije nastavljaju se pozitivnom putanjom, a nedavni kontakti na visokom nivou odvijaju se na marginama međunarodnih sastanaka. Meinl-Reisinger se nedavno sastala s Fidanom tokom Diplomatskog foruma u Antaliji.

Obim bilateralne trgovine premašio je 4,3 milijarde dolara (3,68 milijardi eura) u 2025. godini, a obje strane imaju za cilj da ga u bliskoj budućnosti povećaju na pet milijardi dolara (4,27 milijardi eura).

Direktne austrijske investicije u Turskoj premašile su 11,2 milijarde dolara (9,58 milijardi eura) između 2005. i 2025. godine, dok su turske investicije u Austriji iznosile ukupno 887 miliona dolara (758,35 miliona eura) u istom periodu.

Turska zajednica u Austriji, koja broji oko 350.000 ljudi, smatra se ključnim ljudskim mostom između dvije zemlje.

Više od 563.000 austrijskih turista posjetilo je Tursku u 2025. godini.

Pored bilateralnih pitanja, dvije zemlje održavaju blisku saradnju u regionalnim i globalnim pitanjima, uključujući evropsku sigurnost.