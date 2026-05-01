Neprihvatljivo je da Izrael treba da poštuje svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, rekao je Micheal Martin

Irski premijer osudio izraelsku zapljenu flotile za Gazu kao „neprihvatljivu“ Neprihvatljivo je da Izrael treba da poštuje svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, rekao je Micheal Martin

Irski premijer je u petak osudio Izrael zbog zapljene brodova s humanitarnom flotilom za Gazu u međunarodnim vodama, nazvavši tu akciju „neprihvatljivom“ i pozivajući na poštovanje međunarodnog prava, prenosi Anadolu.

Govoreći novinarima u Dublinu, Micheal Martin je kritikovao izraelsku zapljenu brodova koji su učestvovali u Globalnoj flotili Sumud, naglašavajući da se Izrael mora pridržavati međunarodnog humanitarnog prava i vladavine prava.

„Neprihvatljivo je da Izrael treba da poštuje svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu“, rekao je on.

Martin je naveo da će Irska pokrenuti ovo pitanje na nivou Evropske unije, dodajući da je Dublin već doveo u pitanje Sporazum o pridruživanju između EU i Izraela u svjetlu dešavanja u Gazi i nedavnih događaja u Libanu.

Ranije je i irska ministrica vanjskih poslova Helen McEntee osudila zapljenu brodova u međunarodnim vodama kod obale Grčke i pozvala izraelske vlasti da „odmah oslobode sve irske državljane koji su privedeni tokom ove operacije“ i da „poštuju svoje obaveze prema međunarodnom pravu“.

Prvi brodovi flotile, koji su prevozili humanitarnu pomoć, isplovili su iz Barcelone 12. aprila, dok je glavna flota krenula sa italijanskog ostrva Sicilije 26. aprila, s ciljem da ospori dugogodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je uveo oštru blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije na ivici gladovanja.

Izraelska vojska je u oktobru 2023. godine pokrenula brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno preko 172.000 i uzrokovano masovno uništenje širom opkoljene teritorije.