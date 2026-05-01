Christian Bagatin slavio na „Kraljevskoj etapi" 61. Trke kroz Tursku

Christian Bagatin iz ekipe MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort pobijedio je u petak na šestoj etapi 61. Predsjedničke biciklističke trke kroz Tursku, javlja Anadolu.

Ovaj 23-godišnji vozač završio je etapu Antalya-Feslikan dugu 127,9 kilometara, poznatu i kao „Kraljevska etapa“, za tri sata, 23 minuta i 12 sekundi, ispred Sebastiana Berwicka i Jordana Jegata iz tima TotalEnergies.

Na konferenciji za novinare nakon trke, Bagatin je opisao svoj put do pobjede, rekavši da ni u najljepšim snovima nije mogao vjerovati u ovo.

„Jutros nisam planirao ići u bijeg, ali vidio sam da je oko 10 vozača napalo i pratio sam ih. Napravili smo prednost od oko pet i po minuta, a onda mi je moj direktor rekao da možemo ići na pobjedu u etapi“, rekao je on.

Bagatin je pohvalio Tursku, rekavši da su pejzaži prelijepi, te dodao da bi se u budućnosti mogao vratiti s djevojkom na odmor, opisavši je kao veoma dobro mjesto.

Berwick, koji je završio na drugom mjestu, zauzeo je prvo mjesto u generalnom plasmanu s vremenom od 21 sat, 3 minuta i 3 sekunde, osvojivši i tirkiznu i crvenu majicu.

Zelena majica je ostala u vlasništvu belgijskog bicikliste Toma Crabbea iz tima Team Flanders-Baloise, dok je bijelu majicu zadržao turski vozač iz biciklističkog tima Konya BBSK Mustafa Tarakci.

- Trka kroz Tursku

Trka kroz Tursku je kategorisana kao događaj iz serije ProSeries na kalendaru Union Cycliste Internationale (UCI) Europe Tour i jedina je trka u Turskoj na tom nivou.

Ruta obuhvata mediteranske i egejske primorske gradove kao što su Izmir, Aydin, Mugla i Antalya.

Počevši od Cesmea u Izmiru, a završavajući u glavnom gradu Turske, Ankari, na trci se takmiči 161 biciklista iz 27 zemalja na ukupnoj udaljenosti od 1.133 kilometra (704 milje).