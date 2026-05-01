Izraelski okupatori napali Palestinca i zapalili vozila na Zapadnoj obali - Napad u području Hebrona uslijedio u jeku porasta nasilja okupatora, navode lokalni izvori

Izraelski okupatori u petak su napali Palestinca u gradu Hebron, na okupiranoj Zapadnoj obali, saopćili su lokalni izvori.

Okupatori iz ilegalnog naselja Susiya napali su Ahmad Nasser Arabed al-Dajajneh, a zatim zapalili njegovo vozilo i bager, naveli su izvori za Anadolu.

Incident se dogodio u naselju Wadi al-Rakhim.

Napad dolazi u vrijeme pojačanih napada okupatora na palestinska sela i zajednice na jugu Hebrona.

Na okupiranoj Zapadnoj obali i u istočnom Jerusalemu bilježi se eskalacija izraelskih vojnih operacija, uključujući racije, hapšenja, upotrebu bojeve municije i prekomjerne sile, uz sve češće napade okupatora na Palestince i njihovu imovinu.

Oko 750.000 izraelskih okupatora živi u 141 ilegalnom naselju i 224 isturena naselja na Zapadnoj obali, uključujući oko 250.000 u okupiranom istočnom Jerusalemu, koji Ujedinjene nacije smatraju dijelom okupiranih palestinskih teritorija.

Od oktobra 2023. godine izraelske snage i okupatori ubili su najmanje 1.155 Palestinaca na Zapadnoj obali, ranili oko 11.750 i izvršili gotovo 22.000 hapšenja, prema palestinskim zvaničnim podacima.