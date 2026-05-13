Erdogan otputovao u Kazahstan na Samit turkijskih zemalja Turski predsjednik će također učestvovati u razgovorima na visokom nivou o jačanju bilateralne saradnje u Astani, kažu izvori

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otputovao je u srijedu u Kazahstan kako bi prisustvovao turkijskom samitu i održao razgovore na visokom nivou u glavnom gradu, rekli su diplomatski izvori.

Erdogana su na aerodromu Esenboga u Ankari ispratili potpredsjednik Cevdet Yilmaz i guverner Ankare Yakup Canpolat.

Na poziv kazahstanskog predsjednika Kassyma Jomarta Tokayeva, očekuje se da će Erdogan prisustvovati neformalnom samitu Organizacije turkijskih država, kao i sastanku pod nazivom "Astana - Ankara: Od bratstva do pragmatičnog euroazijskog saveza" s ciljem daljnjeg jačanja bilateralne saradnje.

U Erdoganovoj delegaciji su prva dama Emine Erdogan, ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar obrazovanja Yusuf Tekin, ministar odbrane Yasar Guler i ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir.

U delegaciji su i ministar trgovine Omer Bolat, zamjenik predsjednika Stranke pravde i razvoja (AKP) Kursad Zorlu, direktor komunikacija Burhanettin Duran i glavni savjetnik za vanjsku politiku i sigurnost Akif Cagatay Kilic.