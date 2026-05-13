Belgijski ministar odbrane pohvalio tursku odbrambenu industriju i kazao da bi Belgija trebala slijediti taj primjer Francken kaže da je Turska "daleko ispred" u bespilotnim sistemima i inovacijama u odbrani nakon posjeta turskim odbrambenim firmama, uključujući Baykar

Belgijski ministar odbrane Theo Francken u srijedu je pohvalio napredak Turske u odbrambenim tehnologijama, inovacijama i bespilotnim sistemima, rekavši da Belgija treba ubrzati napore za modernizaciju svojih oružanih snaga i proširenje kapaciteta dronova.

Govoreći na Danu odbrambene industrije Turske i Belgije, koji je organizovao Sekretarijat turske odbrambene industrije u Ankari, Francken je rekao da se saradnja između turskih i belgijskih odbrambenih kompanija proširila nakon ranijih kontakata između zvaničnika i predstavnika industrije.

- Proširenje odbrambene saradnje -

Opisujući događaj kao važnu platformu za umrežavanje, Francken je rekao da je skup okupio preduzetnike i odbrambene firme sa značajnim poslovnim prilikama.

„Za mene se vanjska trgovina odnosi na kontakte i ugovore“, rekao je, dodajući da se očekuje da će belgijske i turske kompanije kasnije u srijedu potpisati sedam ili osam sporazuma, dok su pregovori o nekoliko drugih u toku.

- Posjeta Baykaru oblikovala je odbrambene izglede Belgije

Francken se prisjetio posjete turskom proizvođaču dronova Baykar prije tri godine sa Parlamentarnom skupštinom NATO-a, rekavši da su tehnološke sposobnosti i istraživački napori kompanije ostavili trajan utisak na njega.

„Ono što sam vidio u Baykaru – sve te sposobnosti, nova tehnologija, inovacije, istraživanje i razvoj, pogon i rast – bilo je za mene nevjerovatno“, rekao je.

Belgijski ministar je rekao da je kasnije kolegama u Belgiji rekao da je Turska „daleko ispred“ u modernizaciji odbrane i sposobnostima bespilotnog ratovanja.

„Također, moramo modernizirati našu vojsku i oružane snage i kretati se prema više bespilotnih sposobnosti, inovacijama i prilagođavanju naših oružanih snaga. To je ono što oni ovdje rade, a to je ono što i mi moramo učiniti“, rekao je.

- Belgija povećava izdvajanja za odbranu

Francken je rekao da je jedna od njegovih prvih odluka kao ministra odbrane bila imenovanje onoga što je opisao kao prvog „generala dronova“ na svijetu koji će pomoći u vođenju vojne transformacije Belgije.

Također je rekao da Belgija povećava svoj obrambeni budžet za 60%, opisujući to kao najveće povećanje među saveznicima NATO-a, istovremeno signalizirajući da bi mogla uslijediti dodatna povećanja.

„Postoji mnogo mogućnosti i prilika, i nadam se da ćemo ih danas početi iskorištavati“, rekao je.

- Turska smatra posjetu „historijskom“

Ministar turske odbrambene industrije Haluk Gorgun rekao je da bi rastuća saradnja između turskog i belgijskog odbrambenog sektora mogla doprinijeti, ne samo potrebama obje zemlje već i zajedničkim projektima usmjerenim na savezničke nacije i treća tržišta.

Gorgun je opisao posjetu belgijske delegacije kao „historijsku“ za tursku odbrambenu industriju, napominjući da se program proširio i izvan izložbe odbrane IDEF te uključivao sastanke u Ankari i posjete turskim odbrambenim kompanijama.

Rekao je da više od 4.000 kompanija posluje u turskom odbrambenom sektoru i naglasio da se mogućnosti saradnje kreću od sistema na nivou platforme do podsistema i komponenti.

„Nismo ograničeni na sedam ili osam sporazuma. Otvoreni smo za saradnju na svakom nivou“, rekao je Gorgun, dodajući da bi daljnje najave mogle uslijediti prije predstojećih sastanaka NATO-a i foruma odbrambene industrije.