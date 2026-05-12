Belgijska kraljica Mathilde napustila Tursku nakon posjete ekonomske misije

Belgijska kraljica Mathilde napustila je Tursku u utorak nakon posjete Istanbulu u sklopu Belgijske ekonomske misije, javlja Anadolu.

Avion s kraljicom Mathilde napustio je Istanbul nakon niza službenih sastanaka i događaja održanih tokom njenog boravka u Turskoj, koji je počeo 10. maja.

Turski zvaničnici oprostili su se od kraljice na aerodromu "Ataturk".

Tokom posjete, kraljica Mathilde sastala se s prvom damom Emine Erdogan u palati Dolmabahce, a kasnije je razgovarala s Recepom Tayyipom Erdoganom u paviljonu Vahdettin.

Također se sastala s turskim ministrom trgovine Omerom Bolatom u belgijskom konzulatu u Istanbulu, prisustvovala Poslovnom forumu Turske i Belgije koji je organizirao DEIK, Odbor za vanjske ekonomske odnose Turske, pridružila se okruglim stolovima na visokom nivou s predstavnicima turskih i belgijskih kompanija te učestvovala u programima usmjerenim na industriju, tehnologiju, ekonomsko učešće žena i biofarmaceutsku saradnju.

Kraljica je posjetila i kampus Istanbulskog finansijskog centra Centralne banke Republike Turske, obišla Nacionalni tehnološki centar Ozdemir Bayraktar u Baykaru, obišla izložbu „Stoljetna elegancija“ koja predstavlja tursku kulturnu baštinu, te posjetila nekoliko drugih lokacija širom Istanbula, uključujući Ortakoy i Pomorski muzej u Istanbulu.