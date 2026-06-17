– Ako ga ne bismo vratili, niko više nikada ne bi investirao u dolar, kaže američki predsjednik

Trump: SAD će morati vratiti novac Iranu – Ako ga ne bismo vratili, niko više nikada ne bi investirao u dolar, kaže američki predsjednik

WASHINGTON (AA) - Predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da su Sjedinjene Američke Države uzele „mnogo“ iranskog novca i da će ga morati vratiti, javlja Anadolu.

„Uzeli smo mnogo njihovog novca i imamo njihov novac“, rekao je Trump na konferenciji za novinare u Francuskoj po završetku samita G7.

„To nije naš novac, to je njihov novac, a mi smo ga zamrznuli u određenom trenutku. Pretpostavljam da ćemo ga morati vratiti, znate, ako ga ne bismo vratili, niko više nikada ne bi investirao u dolar“, dodao je on.