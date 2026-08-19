Potez je usmjeren na povezivanje izraelskih naselja i ilegalnih naseljeničkih ispostava na tom području, navodi palestinska agencija

Izrael naredio zapljenu gotovo 300 hektara zemlje na okupiranoj Zapadnoj obali Potez je usmjeren na povezivanje izraelskih naselja i ilegalnih naseljeničkih ispostava na tom području, navodi palestinska agencija

Izrael je izdao vojnu naredbu za zapljenu 1.152 dunuma palestinske zemlje, odnosno oko 115,2 hektara, u mjestima Sinjil, Al-Labban al-Sharqiya i Qaryut na okupiranoj Zapadnoj obali, proglasivši je državnom imovinom, saopćila je u srijedu palestinska agencija.

Komisija za kolonizaciju i otpor zidu pri Palestinskoj upravi saopćila je da je cilj poteza proširenje izraelskog naselja Karmei Tzur i povezivanje različitih naselja i ilegalnih naseljeničkih ispostava na tom području.

Prema navodima komisije, vlasnici pogođenog zemljišta imaju rok od 45 dana da ulože prigovor pred vojnom žalbenom komisijom u vojnom kampu Ofer.

Komisija je saopćila da proglašavanje palestinske zemlje "državnom imovinom" služi kao sredstvo za zapljenu zemljišta i njegovo ustupanje za širenje naselja, uključujući izgradnju puteva i infrastrukture.

Također je navela da se zemljište nalazi na strateškom području, s obje strane puta 60, između izraelskih naselja Shiloh i Ma'ale Levona te u blizini ilegalnih naseljeničkih ispostava Givat Harel i Givat Haroeh.

Ujedinjene nacije, kao i većina zemalja, smatraju izraelska naselja izgrađena na okupiranoj palestinskoj teritoriji ilegalnim prema međunarodnom pravu, navodeći da ugrožavaju izglede za rješenje o dvije države.

Izraelska organizacija za ljudska prava Peace Now procjenjuje da oko 500.000 izraelskih doseljenika trenutno živi na okupiranoj Zapadnoj obali, dok ih još oko 250.000 živi u ilegalnim jevrejskim naseljima u okupiranom Istočnom Jerusalemu.