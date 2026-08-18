Poziv lidera uslijedio je ubrzo nakon što je komandant CENTCOM-a posjetio američke regionalne saveznike

Predsjednici SAD-a i Emirata razgovarali o bilateralnim odnosima i regionalnom razvoju Poziv lidera uslijedio je ubrzo nakon što je komandant CENTCOM-a posjetio američke regionalne saveznike

Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), šeik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, razgovarao je u utorak telefonom sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, objavila je emiratska novinska agencija WAM, prenosi Anadolu.

Razgovarali su o različitim aspektima saradnje SAD-a i UAE-a, zajedno s načinima za njeno unapređenje u skladu sa zajedničkim interesima dvije zemlje, objavila je novinska agencija.

Tokom poziva, razmotrili su regionalni razvoj i različite diplomatske napore koji su trenutno u toku, prema WAM-u.

Poziv dolazi nekoliko dana nakon što je komandant američkog CENTCOM-a, admiral Brad Cooper, završio desetodnevnu posjetu Bliskom istoku, tokom koje je posjetio Bahrein, Irak, Izrael, Jordan, Saudijsku Arabiju i UAE.

Regija se suočava s neviđenim napetostima od februara, kada su Izrael i SAD izveli iznenadni zajednički napad na iransku vojnu, nuklearnu i energetsku infrastrukturu.

Teheran je odgovorio neočekivano snažnim raketnim i bespilotnim napadima usmjerenim na izraelske i američke položaje širom regije.

Sredinom juna, Teheran i Washington potpisali su memorandum o razumijevanju - putem pakistanskih i katarskih posrednika - kojim se okončavaju neprijateljstva i pokreću pregovori s ciljem postizanja dogovorenog rješenja.

Međutim, pregovori su na kraju zastali zbog stalnih sporova oko pomorske sigurnosti i slobode plovidbe kroz Hormuški moreuz, ključnu izvoznu rutu za naftu i plin proizvedene u Zaljevu.