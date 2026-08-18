Trump tvrdi da nema ni trenutnih ni zakazanih pregovora s Iranom

Berk Kutay Gökmen, Muhammed Yasin Güngör
18. august 2026.•Ažuriranje: 18. august 2026.
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je izjavio da nema trenutnih niti planiranih razgovora s Iranom, dodajući da je Hormuški moreuz ostao otvoren pod pomorskom blokadom Washingtona, javlja Anadolu.
"Nema nikakvih trenutnih niti planiranih razgovora s Islamskom Republikom Iran", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
"Pomorska blokada ostaje na snazi. Hormuški moreuz je otvoren i funkcioniše. Sve vodene mine su uklonjene ili detonirane", dodao je.