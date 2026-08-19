Američki predsjednik kaže da je imao „veoma dobar razgovor“ s kanadskim premijerom Carneyjem

Trump obznanio da su SAD i Kanada postigli trgovinski sporazum Američki predsjednik kaže da je imao „veoma dobar razgovor“ s kanadskim premijerom Carneyjem

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da su SAD i Kanada postigli trgovinski sporazum nakon telefonskog razgovora s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, uz napomenu da sporazum još treba biti formaliziran kroz završetak dokumentacije.

„Sinoć smo imali veoma dobar razgovor s premijerom i postigli smo dogovor s Kanadom“, rekao je Trump novinarima ispred Bijele kuće.

Kazao je da će sporazum ukinuti carine na američke poljoprivredne proizvode koji se izvoze u Kanadu, ocijenivši da je riječ o „veoma dobrom dogovoru za obje“ zemlje.

„Naši poljoprivrednici plaćali su ogromne carine pri izvozu u Kanadu, a te carine bit će potpuno ukinute, na nulu“, dodao je predsjednik.

Na pitanje hoće li Washington smanjiti carine na kanadske automobile i luksuznu robu, Trump je rekao: „Radimo određene stvari. Dat ćemo nešto“, dodajući da će američki poljoprivrednici i proizvođači imati koristi od dogovora.

Trump je u utorak na tri dana odgodio planirano uvođenje carine od 50 posto na kanadsku robu, navodeći da je mjera odgođena kako bi se omogućio završetak dokumentacije. Carina je trebala stupiti na snagu u srijedu.

Njegova najava uslijedila je nakon telefonskog razgovora s Carneyjem u utorak, koji je nastojao postići dogovor i spriječiti uvođenje carina na kanadsku robu vrijednu oko 30 milijardi kanadskih dolara (22 milijarde dolara).