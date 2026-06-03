Trump potvrdio da će prisustvovati samitu G7 u Francuskoj

Diyar Güldoğan
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će prisustvovati samitu lidera G7 u Francuskoj, javlja Anadolu.
"Ići ću na G7, u Francusku, odmah nakon jedne od najzabavnijih noći u američkoj historiji, borbi Svjetskog prvenstva UFC-a na južnom travnjaku Bijele kuće", napisao je Trump na Truth Social.
Samit će se održati u Evian-les-Bainsu na jugoistoku Francuske od 15. do 17. juna.
G7 okuplja sedam najnaprednijih svjetskih ekonomija – Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Japan, Veliku Britaniju i SAD – a članica je i Evropska unija.
Ona služi kao primarna platforma za članove za diskusiju i koordinaciju odgovora na glavne globalne ekonomske, finansijske i geopolitičke izazove.