Samit će se održati u jugoistočnoj Francuskoj od 15. do 17. juna

Trump potvrdio da će prisustvovati samitu G7 u Francuskoj Samit će se održati u jugoistočnoj Francuskoj od 15. do 17. juna

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će prisustvovati samitu lidera G7 u Francuskoj, javlja Anadolu.

"Ići ću na G7, u Francusku, odmah nakon jedne od najzabavnijih noći u američkoj historiji, borbi Svjetskog prvenstva UFC-a na južnom travnjaku Bijele kuće", napisao je Trump na Truth Social.

Samit će se održati u Evian-les-Bainsu na jugoistoku Francuske od 15. do 17. juna.

G7 okuplja sedam najnaprednijih svjetskih ekonomija – Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Japan, Veliku Britaniju i SAD – a članica je i Evropska unija.

Ona služi kao primarna platforma za članove za diskusiju i koordinaciju odgovora na glavne globalne ekonomske, finansijske i geopolitičke izazove.