Američki predsjednik pozvao Chevron i druge proizvođače nafte da veće profite prenesu na potrošače kroz niže cijene na benzinskim pumpama

Trump pozvao naftne kompanije da smanje maloprodajne cijene goriva Američki predsjednik pozvao Chevron i druge proizvođače nafte da veće profite prenesu na potrošače kroz niže cijene na benzinskim pumpama

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je pozvao Chevron i druge velike naftne kompanije da smanje maloprodajne cijene goriva za potrošače, poručivši da bi industrija trebala dio dobiti prenijeti građanima.

U objavi na platformi Truth Social Trump je pohvalio poslovne rezultate kompanije Chevron, ali je pozvao tu firmu i širu naftnu industriju da smanje cijene na benzinskim pumpama.

"To važi i za druge naftne kompanije... I spustite cijene nafte za potrošače (maloprodajne!) odmah!", napisao je Trump.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je Chevron u petak objavio rekordnu kvartalnu neto dobit od 10,34 milijarde eura (12,1 milijardu dolara), naglašavajući kako su velike naftne kompanije profitirale od globalnih poremećaja u snabdijevanju izazvanih ratom s Iranom.

Izvršni direktor Chevrona Mike Wirth upozorio je da su rastuće tenzije s Iranom i napadi Huta na saudijsku energetsku infrastrukturu povećali rizik od novih poremećaja u globalnim isporukama nafte.

"Sada vidimo da ne samo Hormuški moreuz, već i Crveno more i Crno more nose rizike i neizvjesnosti. Dakle, neki izazovi su se proširili, a rizici za snabdijevanje su zaista stvarni", rekao je Wirth za Fox News u nedjelju.