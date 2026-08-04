Trump pozvao naftne kompanije da smanje maloprodajne cijene goriva

Diyar Güldoğan
04. august 2026.•Ažuriranje: 04. august 2026.
Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je pozvao Chevron i druge velike naftne kompanije da smanje maloprodajne cijene goriva za potrošače, poručivši da bi industrija trebala dio dobiti prenijeti građanima.
U objavi na platformi Truth Social Trump je pohvalio poslovne rezultate kompanije Chevron, ali je pozvao tu firmu i širu naftnu industriju da smanje cijene na benzinskim pumpama.
"To važi i za druge naftne kompanije... I spustite cijene nafte za potrošače (maloprodajne!) odmah!", napisao je Trump.
Njegova izjava uslijedila je nakon što je Chevron u petak objavio rekordnu kvartalnu neto dobit od 10,34 milijarde eura (12,1 milijardu dolara), naglašavajući kako su velike naftne kompanije profitirale od globalnih poremećaja u snabdijevanju izazvanih ratom s Iranom.
Izvršni direktor Chevrona Mike Wirth upozorio je da su rastuće tenzije s Iranom i napadi Huta na saudijsku energetsku infrastrukturu povećali rizik od novih poremećaja u globalnim isporukama nafte.
"Sada vidimo da ne samo Hormuški moreuz, već i Crveno more i Crno more nose rizike i neizvjesnosti. Dakle, neki izazovi su se proširili, a rizici za snabdijevanje su zaista stvarni", rekao je Wirth za Fox News u nedjelju.