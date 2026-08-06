Ukrajinski predsjednik Zelenski u subotu dolazi u Srbiju Aleksandar Vučić najavio razgovore o evropskom putu, ekonomiji i saradnji u energetskom sektoru

Predsjednik Srbiјe Aleksandar Vučić ugostiće predsjednika Ukraјine Volodimira Zelenskog, koji dolazi u prvu bilateralnu posjetu toj zemlji u subotu, javlja Anadolu.



Služba za saradnju medijima predsjednika Srbije potvrdila je informaciju, dok je Vučić u četvrtak nakon dočeka pripadnika Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije iz Španije, kazao kako sa Zelenskim ima "nekoliko važnih tema",



"Dolazi u prvu bilateralnu posetu predsednik Ukrajine. Mi smo imali do sada pet ili šest susreta, uglavnom na različitim samitima, konferencijama. Mi imamo nekoliko važnih tema. Jedna je evropski put Ukrajine i Srbije, pošto se otprilike nalazimo u sličnoj situaciji i sa istim problemima ili sličnim problemima se na evropskom putu suočavamo. Verujem da ćemo razgovarati o tome kako i na koji način da jedni drugima po tom pitanju itekako pomognemo, ukoliko je to moguće, da naučimo neke stvari jedni od drugih", rekao je Vučić.



Dodao je da će sa Zelenskim razgovarati i o bilateralnoj ekonomskoj, ali i energetskoj saradnji Srbije i Ukrajine.



Vučić i Zelenski prethodno su se sastali u Kijevu.

