Hakan Fidan i Ishaq Dar razgovarali su u uredu turskog Ministarstva vanjskih poslova u Istanbulu, kažu izvori

Turski i pakistanski ministri vanjskih poslova sastali se u Istanbulu Hakan Fidan i Ishaq Dar razgovarali su u uredu turskog Ministarstva vanjskih poslova u Istanbulu, kažu izvori

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u nedjelju u Istanbulu sa svojim pakistanskim kolegom Ishaqom Darom i razgovarao o nizu pitanja od regionalnog i međunarodnog značaja, javlja Anadolu.

Tursko Ministarstvo vanjskih poslova nije podijelilo nikakve detalje, ali je podijelilo fotografije sa sastanka.

Prema diplomatskim izvorima, razgovori su održani u uredu ministarstva u Istanbulu.

U međuvremenu, pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je saopćenje u kojem se navodi da su dvije strane "izrazile zadovoljstvo kontinuiranim jačanjem i širenjem bilateralnih odnosa u političkoj, ekonomskoj, sigurnosnoj i kulturnoj oblasti".

Pozdravljajući napredak postignut u okviru Pakistansko-turskog Vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou (HLSCC), dva ministra vanjskih poslova složila su se o skorom sazivanju sljedeće sjednice HLSCC-a, dodaje se u saopćenju.

Razmijenili su i mišljenja o pitanjima od regionalnog i međunarodnog značaja i potvrdili svoju posvećenost nastavku bliske saradnje za regionalni mir i stabilnost, navodi se u saopćenju.

Zvaničnici iz Pakistana, Saudijske Arabije i Turske održat će prvi sastanak političkog i odbrambenog odbora u okviru odbrambenog sporazuma iz Meke potpisanog ranije ovog mjeseca, u ponedjeljak u Istanbulu.