Američki predsjednik tvrdi da odbrambene kompanije grade najveći broj pogona u historiji zemlje

Trump tvrdi da SAD ima ogromne zalihe municije, zaprijetio zatvorom onima koji odaju informacije Američki predsjednik tvrdi da odbrambene kompanije grade najveći broj pogona u historiji zemlje

Američki predsjednik Donald Trump odbacio je navode da se Sjedinjene Američke Države suočavaju s nestašicom ključne municije, poručivši da zemlja raspolaže velikim zalihama te upozorio da će osobe koje odaju takve informacije biti krivično gonjene.

"Sjedinjene Američke Države imaju ogromne količine municije, posebno određenih vrsta", napisao je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da se velike količine municije proizvode i po potrebi isporučuju SAD-u.

"Odbrambene kompanije grade najveći broj pogona i fabrika u historiji naše zemlje", naveo je Trump.

Također je poručio da se traga za osobama koje su, kako je rekao, odale izdajničke informacije.

"Za njih će biti tražene dugogodišnje zatvorske kazne", dodao je.

Trumpova izjava uslijedila je nakon što je više američkih medija objavilo da su smanjene zalihe presretačkih projektila bile jedan od faktora koji su utjecali na odluku njegove administracije da odustane od dodatnih vojnih udara na Iran.

Prema pisanju lista "Washington Post", Trump je prošle sedmice tokom sjednice Kabineta u Camp Davidu, u saveznoj državi Maryland, suočio ministra odbrane Petea Hegsetha s informacijama o ozbiljnom nedostatku municije koji je ograničio vojne opcije SAD-a prema Iranu.

Bijela kuća i Pentagon demantirali su navode iz tog izvještaja.