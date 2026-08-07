Želim nešto osvojiti s ovim klubom, jer mi pokazujete toliko ljubavi i to zaista cijenim, kazala je egipatska fudbalska zvijezda

Hiljade ljudi prisustvovalo ceremoniji potpisivanja ugovora Mohameda Salaha na stadionu Papara Park u Trabzonsporu Želim nešto osvojiti s ovim klubom, jer mi pokazujete toliko ljubavi i to zaista cijenim, kazala je egipatska fudbalska zvijezda

Hiljade navijača prisustvovalo je ceremoniji potpisivanja ugovora egipatske fudbalske zvijezde Mohameda Salaha na stadionu Papara Park u Trabzonsporu u četvrtak, javlja Anadolu.

"Nisam očekivao takav prijem. Ovdje sam da pobijedim. Želim nešto osvojiti s ovim klubom, jer mi pokazujete toliko ljubavi i to zaista cijenim", rekao je Salah tokom ceremonije.

Hiljade ljudi dočekalo je fudbalera skandiranjem, svjetlosnim prikazima i bakljama koje su osvjetljavale Papara Park dok je šetao stadionom kako bi pozdravio i salutirao navijačima.

"Želim se zahvaliti i predsjedniku što je to omogućio i jako sam sretan što sam ovdje i jedva čekam da vas ponovo vidim na terenu", dodao je.

Ubrzo nakon ceremonije, klub je objavio slike Salaha kako trenira s ostatkom ekipe ranije tog dana.

Trabzonspor je prethodno potvrdio da je potpisao ugovor sa Salahom koji mu garantuje 17 miliona eura (19,6 miliona dolara) po sezoni.

On će primati godišnju platu od deset miliona eura i sedam miliona eura za svaku sezonu.

Napadač će također imati pravo na uslovne bonuse tokom svake sezone, iako klub nije otkrio njihovu vrijednost niti kriterije učinka koji su vezani za njih.

Prema odvojenom ugovoru o pravima na sliku, Salah će primati 20 posto udjela u prihodu od proizvoda koji nose njegovo ime i prodaju se putem maloprodajne kompanije Trabzonspor.

Klub će također platiti agencijsku naknadu u iznosu od pet posto bruto naknade igrača.