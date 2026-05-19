Premijer Grenlanda neće prisustvovati otvaranju novog američkog konzulata u Nuuku

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nielsen neće prisustvovati otvaranju novog konzulata Sjedinjenih Američkih Država u Nuuku u četvrtak, objavio je grenlandski list "Sermitsiaq".

Konzulat bi trebao biti otvoren uz prijem u novim prostorijama u centru Nuuka, ali je Nielsen rekao da će odbiti poziv u jeku zategnutih odnosa između Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država.

"Nismo donijeli formalnu odluku zasnovanu na principu, ali ja neću učestvovati", rekao je on.

U izvještaju se navodi da je značajan broj pozvanih gostiju također odlučio da neće prisustvovati događaju zbog tenzija nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je izrazio želju za američkim vlasništvom i kontrolom nad Grenlandom.

U ponedjeljak je danska zastupnica Naaja H. Nathanielsen na Facebooku saopćila da će također odbiti pozive američkog konzulata na buduće događaje.

"Objasnila sam da je situacija između naših zemalja trenutno teška", napisala je ona.

Kada je američki konzulat u Nuuku ponovo otvoren 2020. godine u zgradi Arktičke komande, prisustvovalo je više članova vlade Grenlanda, uključujući i Nielsena, koji je tada bio ministar za poslovanje i mineralne resurse.

Grenland, autonomna teritorija Danske, privukao je interes Sjedinjenih Američkih Država zbog svog strateškog položaja i velikih mineralnih resursa.

Trump je ranije iznosio ideju o američkoj kontroli nad Grenlandom, navodeći sigurnosne razloge povezane s Rusijom i Kinom. U jednom trenutku je čak zaprijetio mogućim sankcijama evropskim zemljama koje se protive toj ideji.