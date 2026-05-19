Lideri krimskih Tatara sastali se u Kijevu s turskim novinarima Nemamo nijedan pedalj zemlje koji bismo dali neprijatelju, Rusiji, rekao je Kirimoglu

Nacionalni lider krimskih Tatara Mustafa Abdulcemil Kirimoglu i predsjednik Medžlisa krimskih Tatara (KTMM) Rifat Cubarov sastali su se u glavnom gradu Ukrajine Kijevu s turskim novinarima, među kojima je bio i dopisnik agencije Anadolu.

Kirimoglu i Cubarov su tokom sastanka u Kijevu turskim novinarima iznijeli procjene i stavove o ratu Rusije i Ukrajine te o pitanju Krima.

"Nemamo nijedan pedalj zemlje koji bismo dali neprijatelju (Rusiji)", rekao je Kirimoglu, ističući da bi se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin trebali sastati te poručio da je Turska spremna biti domaćin tog susreta.

Navodeći da se Rusija mora povući s ukrajinskih teritorija koje kontroliše kako bi mirovni pregovori mogli biti mogući, Kirimoglu je ocijenio da su Krimljani prisiljeni da napuštaju svoju zemlju.

Odgovarajući na pitanje dopisnika agencije Anadolu o načinu rješavanja pitanja Krima, Kirimoglu je rekao da žele da se problem riješi diplomatskim putem, ali je dodao da to očito nije moguće.

On je naveo da bi rat mogao brže završiti ako bi Rusija napustila Krim, dok je Cubarov ocijenio da Rusija koristi Krim u vojne svrhe.

Kirimoglu i Cubarov su također dali informacije o historiji Krima.