Palestinski gradovi obilježili proslavili titule Španije na Svjetskom prvenstvu u znak zahvalnosti za podršku koju Španija pruža Palestini

Palestinci slavili pobjedu Španije na Svjetskom prvenstvu Palestinski gradovi obilježili proslavili titule Španije na Svjetskom prvenstvu u znak zahvalnosti za podršku koju Španija pruža Palestini

Palestinci su izašli na ulice i slavili nakon pobjede Španije na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, nakon što je u finalu savladala Argentinu, ističući podršku Madrida njihovoj borbi protiv izraelskih napada.

Brojni Palestinaci okupili su se u kafićima i ulicama širom ratom razorenog Pojasa Gaze, gdje su bili postavljeni veliki ekrani za praćenje finala Svjetskog prvenstva.

Uz isključenu električnu energiju i nemogućnost individualnog gledanja utakmice unutar ostataka domova i šatora u Gazi, mnogi Palestinci su u ovim okupljanjima pronašli priliku da zajedno prate susret.

Španija je preuzela trofej od američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je savladala Argentinu predvođenu Lionelom Messijem rezultatom 1:0 poslije produžetaka i osvojila svoju drugu titulu svjetskog prvaka.

U poruci španskom kralju Felipeu VI, palestinski predsjednik Mahmoud Abbas opisao je pobjedu kao veliki globalni sportski uspjeh ostvaren zahvaljujući trudu i istrajnosti. Sličnu čestitku uputio je i premijeru Pedru Sanchezu.

Hamas je također čestitao Španiji na pobjedi na Svjetskom prvenstvu.

“Čestitamo Španiji na zasluženoj pobjedi na Svjetskom prvenstvu, a Palestini i njenim pristalicama čestitamo na njihovoj radosti“, rekao je zvaničnik Hamasa Basem Naim u izjavi koju su prenijeli palestinski mediji.

Španija je pokazala snažnu zvaničnu i javnu podršku palestinskom narodu i njegovim pravima, posebno pravu na uspostavljanje nezavisne države u skladu s relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija.

U Argentini stavovi o Palestini ostaju podijeljeni. Predsjednik Javier Milei izrazio je bezrezervnu podršku Izraelu, dok veliki dio argentinske javnosti i dalje pokazuje snažnu solidarnost s palestinskim narodom i njegovim pravima.

Na društvenim mrežama aktivisti su dijelili snimke koji prikazuju Palestince kako slave pobjedu Španije.

Španska zastava bila je vidljiva u mnogim prizorima, dok su mladići i djeca pljeskali, uzvikivali i skandirali u znak podrške Španiji.

“Gaza slavi pobjedu Španije jer se stavovi pamte, a srca su uz one koji su stajali uz Gazu“, napisala je Umm Yousef na američkoj društvenoj mreži X uz video proslave u enklavi.

Scene slavlja u Gazi privukle su pažnju širom arapskog svijeta, a mnogi su naveli da radost nije bila samo zbog fudbala.

“Iz ruševina razaranja i iz dubine bola genocida, Gaza slavi pobjedu Španije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine“, napisao je Omanac Shaaban Ahmed Al-Ajili na mreži X.

“Gaza ne zaboravlja one koji stoje uz nju“, dodao je uz objavu videa na kojem Palestinci slave titulu Španije.

Proslave su predstavljale rijetke trenutke kolektivne radosti u Gazi, a snimci prikazuju djecu, koja su pretrpjela teške posljedice tokom izraelskog rata u Gazi od oktobra 2023. godine, kako se grle i raduju pobjedi Španije.

Španija je bila kritična prema izraelskom razornom ratu u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno više od 73.000 ljudi, a ranjeno više od 173.000.

- Slavlja širom palestinskih gradova

Palestinski gradovi, uključujući Betlehem, Hebron i Nablus na okupiranoj Zapadnoj obali, bili su poprište proslava tokom kojih su stotine Palestinaca marširale ulicama noseći španske i palestinske zastave.

Politički stav Španije bio je snažno prisutan u palestinskim reakcijama, dok su aktivisti i umjetnici podsjećali na podršku Madrida Palestincima, priznanje Države Palestine i ponovljene kritike izraelskog rata u Gazi.

Palestinski karikaturista Alaa Al-Laqta prikazao je ovu povezanost u umjetničkom djelu na kojem se trofej Svjetskog prvenstva nalazi iznad slika četvorice španskih igrača, uključujući Laminea Yamala, koji podižu palestinsku zastavu.

Crtež objavljen na Facebooku odnosio se na pro-palestinske stavove Španije i na ranije podizanje palestinske zastave od strane Yamala.

Yamal je 11. maja podigao palestinsku zastavu dok je zajedno s drugim igračima Barcelone prolazio katalonskim gradom na autobusu s otvorenim krovom pred velikim brojem navijača, slaveći osvajanje titule španske La Lige.

Palestinski karikaturista Mohammad Saba'aneh također je objavio crtež na Facebooku koji prikazuje Yamala kako podiže palestinsku zastavu koja se pretvara u ruku koja nosi špansku zastavu, simbolizirajući uzajamnu solidarnost.

- Poruke zahvalnosti

Palestinski novinar Alaa Rimawi napisao je da je finale Svjetskog prvenstva u Izraelu poprimilo obilježja političkog sukoba.

“Poraz koji su Izraelci željeli: Zašto je Španija postala protivnik u finalu Svjetskog prvenstva?“, napisao je Rimawi.

Kazao je da su izraelski mediji i zvaničnici izrazili nadu da će Španija izgubiti zbog kritika Madrida na račun izraelskog rata u Gazi.

Dodao je da je jedan izraelski rabin rekao da se molio za poraz Španije, tvrdeći da Španija i dalje nosi značenja historijskog progona u jevrejskom kolektivnom sjećanju.

Proslave u Palestini poklopile su se s nastavkom španske podrške Palestini. Španski premijer Pedro Sanchez pozvao je 30. aprila Evropsku uniju da odmah suspenduje sporazum o pridruživanju s Izraelom.

U januaru je Španija također obećala povećati razvojnu pomoć Palestini na 75 miliona eura u naredne dvije godine te saopćila da će raditi na mobilizaciji međunarodne podrške za Hitnu koaliciju za finansijsku održivost palestinske vlade.

U maju 2024. godine Španija je zvanično priznala Državu Palestinu, što je izazvalo negodovanje Tel Aviva. Kriza je dodatno eskalirala 2025. godine nakon što je Madrid uveo mjere protiv Izraela, uključujući zabranu izvoza oružja, ograničenja za vojne pošiljke koje prolaze kroz špansku teritoriju, ograničenja poslovanja povezanog s naseljima i povlačenje svog ambasadora iz Izraela.

“Od Palestine do Španije. Podržavamo one koji su stajali uz nas, podržali nas i visoko podigli našu zastavu“, napisao je palestinski biznismen Bashar Masri.