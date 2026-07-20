Tokom sastanka s kraljem Charlesom III, Burnham je dobio zadatak da formira novu vladu

Andy Burnham postao novi premijer Velike Britanije Tokom sastanka s kraljem Charlesom III, Burnham je dobio zadatak da formira novu vladu

Lider Laburističke stranke Andy Burnham postao je novi premijer Velike Britanije, potvrdila je u ponedjeljak Buckinghamska palača.

Burnham je stigao u Buckinghamsku palaču neposredno nakon što je Keir Starmer zvanično podnio ostavku na mjesto premijera.

Tokom sastanka s kraljem Charlesom III, Burnham je dobio zadatak da formira novu vladu te je postao novi premijer zemlje.

Ranije u ponedjeljak Starmer je održao svoj posljednji govor kao premijer ispred Downing Streeta broj 10.

“Moj posao je završen“, rekao je.

Svom nasljedniku Burnhamu poželio je svaki uspjeh te zahvalio osoblju Downing Streeta i svojoj supruzi Victoriji na podršci.

“Zastupnik Sir Keir Starmer danas ujutro imao je audijenciju kod Njegovog Veličanstva kralja i podnio ostavku na mjesto premijera i prvog lorda riznice, koju je Njegovo Veličanstvo ljubazno prihvatilo“, navodi se u saopćenju palače.

Očekuje se da će Burnham kasnije u ponedjeljak stići u Downing Street broj 10 i održati svoj prvi govor kao premijer.