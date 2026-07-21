Revolucionarna garda tvrdi da je ciljana Amazonova infrastruktura u Bahreinu uništena

Iranski IRGC tvrdi da je izveo raketni udar na Amazonovu podatkovnu infrastrukturu u Bahreinu Revolucionarna garda tvrdi da je ciljana Amazonova infrastruktura u Bahreinu uništena

Zračno-kosmičke snage Korpusa čuvara islamske revolucije Irana (IRGC) gađale su u utorak centralnu podatkovnu infrastrukturu koja pripada američkoj kompaniji Amazon u Bahreinu s nekoliko krstarećih raketa, izvijestila je poluzvanična novinska agencija Tasnim, prenosi Anadolu.

U saopštenju IRGC-a tvrdi se da je ciljana Amazonova infrastruktura u Bahreinu uništena.

Nije bilo trenutnog komentara iz Bahreina, SAD-a ili Amazona o ovoj tvrdnji, koja se nije mogla nezavisno potvrditi.

Sjedinjene Američke Države su posljednjih dana eskalirale napade na Iran, dok Iran uzvraća udarima na objekte i baze za koje navodi da ih američka vojska koristi u nekoliko zemalja regije.

Razmjena vatre između SAD-a i Irana dolazi uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, koji su potpisali u junu s ciljem okončanja njihovog rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.