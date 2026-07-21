Sedmi britanski premijer u nešto više od deset godina imenovao svoj ministarski tim

Novi britanski premijer Burnham predstavio kabinet: Streeting ministar odbrane, Miliband preuzima vanjske poslove Sedmi britanski premijer u nešto više od deset godina imenovao svoj ministarski tim

Novi britanski premijer Andy Burnham u ponedjeljak je imenovao Johna Healeyja za novog kancelara, dok je Ed Miliband imenovan za ministra vanjskih poslova, a Wes Streeting za ministra odbrane u novom kabinetu.

Burnham je postao sedmi britanski premijer u nešto više od deset godina i imenovao je svoj ministarski tim nakon što je ušao u Downing Street 10.

Healey je bio ministar odbrane u vladi Keira Starmera, ali je prošlog mjeseca podnio ostavku u znak protesta zbog plana ulaganja u odbranu.

Miliband je bio državni sekretar za energetsku sigurnost, dok je Streeting bio ministar zdravstva.

U međuvremenu, Louise Haigh će preuzeti funkciju prve državne sekretarke, kancelarke Vojvodstva Lancaster i ministrice za Ured kabineta, dok je Pat McFadden ponovo imenovan za državnog sekretara za rad i penzije.

Yvette Cooper, koja je bila Starmerova ministrica vanjskih poslova, imenovana je novom ministricom zdravstva.

Angela Rayner, koja je bila zamjenica premijera Starmera od jula 2024. do septembra 2025. godine, imenovana je za ministricu stanovanja, zajednica i lokalne samouprave.

Jonathan Reynolds izabran je za državnog sekretara za poslovanje i trgovinu, dok je Lucy Powell imenovana za ministricu obrazovanja.

Lisa Nandy imenovana je za državnu sekretarku za digitalnu politiku, kulturu, medije i sport, dok je Alex Norris imenovan za lorda kancelara i državnog sekretara za pravosuđe.

Angela Eagle će obavljati funkciju državne sekretarke za okoliš, a Miatta Fahnbulleh imenovana je za državnu sekretarku za energetsku sigurnost.

Chris Bryant imenovan je za državnog sekretara za Sjevernu Irsku, Stephen Kinnock za državnog sekretara za Wales, a Douglas Alexander ponovo je imenovan za državnog sekretara za Škotsku.

Shabana Mahmood ponovo je imenovana za ministricu unutrašnjih poslova, a Heidi Alexander za državnu sekretarku za transport, dok će Bridget Phillipson ostati punopravna članica kabineta kao ministrica za žene i ravnopravnost.