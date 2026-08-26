Sedam Palestinaca ubijeno u Gazi u protekla 24 sata Još deset osoba je povrijeđeno

Najmanje sedam Palestinaca je ubijeno, a 10 drugih je povrijeđeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze u protekla 24 sata, saopštilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva Palestine u Gazi, javlja Anadolu.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je sedam poginulih, uključujući pet novoubijenih Palestinaca i dvoje koji su podlegli ranije zadobijenim povredama, prebačeno u bolnice širom Pojasa Gaze tokom protekla 24 sata.

Dodaje se da je nekoliko žrtava ostalo pod ruševinama i na putevima, jer ekipe hitne pomoći i civilne zaštite nisu uspjele doći do njih.

Odvojeno, jedan Palestinac je ubijen u napadu izraelskog drona čija je meta bio šator u kojem su smještena raseljena lica u Khan Younisu na jugu Gaze, rekao je medicinski izvor za Anadolu.

Ova smrt je prijavljena odvojeno od najnovijeg 24-satnog bilansa Ministarstva zdravstva.

Ministarstvo je saopštilo da je broj poginulih u izraelskim kršenjima primirja porastao na 1.303, dok je 4.336 drugih povrijeđeno.

Otkako je Izrael započeo napade na Gazu 7. oktobra 2023. godine, najmanje 73.438 Palestinaca je ubijeno, a 174.447 je povrijeđeno, prema podacima Ministarstva.

Pored ljudskih žrtava, izraelska kampanja prouzrokovala je široko rasprostranjeno razaranje, oštetivši oko 90 posto civilne infrastrukture u Gazi, pri čemu UN procjenjuje troškove obnove na oko 70 milijardi dolara.