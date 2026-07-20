Trump: Nema napetosti sa Sanchezom nakon finala Svjetskog prvenstva Predsjednik SAD-a prethodno naredio potpunu obustavu trgovine s Madridom zbog izdvajanja za NATO i sporova oko vojnih baza

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da nema nikakvih napetosti sa španskim premijerom Pedrom Sanchezom, uprkos tome što je nedavno naredio potpunu obustavu trgovine s ovom evropskom nacijom, javlja Anadolu.

„Nemam nikakvih napetosti s njim. Nemam napetosti ni s kim“, rekao je Trump novinarima nakon pobjede Španije nad Argentinom rezultatom 1:0 u finalu FIFA Svjetskog prvenstva.

Predsjednik SAD-a je napomenuo da je čestitao španskim zvaničnicima na njihovom „sjajnom timu“, opisavši finalnu utakmicu kao „uzbudljiv“ i „veliki događaj“. Odbacio je sugestije da je tužan zbog poraza Argentine, tvrdeći da je „Španija igrala bolje“, iako je „to bila veoma neizvjesna utakmica“.

Ove pomirljive izjave označavaju značajan zaokret u retorici. Ranije ovog mjeseca, Trump je označio Španiju kao „izgubljen slučaj“ i „groznog partnera u NATO-u“ zbog odbijanja da američkim snagama omogući pristup španskim bazama tokom sukoba s Iranom, kao i zbog odbijanja Madrida da se obaveže na cilj od 5% izdvajanja za odbranu.

„Ne želim ništa sa Španijom. Obustavite svu trgovinu sa Španijom, molim vas, uključujući i posjete“, rekao je na konferenciji za novinare na samitu NATO-a u Ankari, u Turskoj. „Nemojte ni razgovarati s njima. Oni su beznadežni, loši ljudi“, izjavio je predsjednik.