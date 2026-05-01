Nova američka pošiljka od 6.500 tona vojne pomoći stigla u Izrael Dva teretna broda s hiljadama komada vojne opreme iskrcana u lukama Ashdod i Haifa, saopćilo je Ministarstvo odbrane Izraela

Izrael je u četvrtak saopćio da je u posljednja 24 sata primio novu pošiljku od 6.500 tona municije i vojne opreme iz Sjedinjenih Američkih Država.

"Dva teretna broda koja su prevozila hiljade zračnih i kopnenih ubojnih sredstava, vojnih kamiona, taktičkih vozila JLTV i dodatnu vojnu opremu iskrcana su u lukama Ashdod i Haifa", navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane.

List "Maariv" piše da su ove pošiljke dio centralnog napora za jačanje spremnosti Izraela za razvoj događaja u ratu.

Prema navodima lista, više od 115.600 komada vojne opreme stiglo je u Izrael putem 403 zračna transporta i deset pomorskih pošiljki od početka rata s Iranom u februaru.

Izrael od oktobra 2023. vodi kontinuirane vojne operacije u Gazi uz podršku SAD-a, uz istovremeno jačanje sukoba s Libanom i tenzija s Iranom.