Nova američka pošiljka od 6.500 tona vojne pomoći stigla u Izrael

Rania R.a. Abushamala
01 Maj 2026•Ažuriranje: 01 Maj 2026
Izrael je u četvrtak saopćio da je u posljednja 24 sata primio novu pošiljku od 6.500 tona municije i vojne opreme iz Sjedinjenih Američkih Država.
"Dva teretna broda koja su prevozila hiljade zračnih i kopnenih ubojnih sredstava, vojnih kamiona, taktičkih vozila JLTV i dodatnu vojnu opremu iskrcana su u lukama Ashdod i Haifa", navodi se u saopćenju Ministarstva odbrane.
List "Maariv" piše da su ove pošiljke dio centralnog napora za jačanje spremnosti Izraela za razvoj događaja u ratu.
Prema navodima lista, više od 115.600 komada vojne opreme stiglo je u Izrael putem 403 zračna transporta i deset pomorskih pošiljki od početka rata s Iranom u februaru.
Izrael od oktobra 2023. vodi kontinuirane vojne operacije u Gazi uz podršku SAD-a, uz istovremeno jačanje sukoba s Libanom i tenzija s Iranom.