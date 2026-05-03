Izrael odobrio plan kupovine borbenih aviona F-35 i F-15IA iz SAD-a

Serdar Dincel
03 Maj 2026•Ažuriranje: 03 Maj 2026
Ministarski odbor Izraela odobrio je kupovinu dvije nove eskadrile borbenih aviona F-35 i F-15IA američke proizvodnje, saopćilo je Ministarstvo odbrane Izraela, usred trajnih tenzija s Iran.
U saopćenju objavljenom u nedjelju navodi se da je Ministarski odbor za nabavku odobrio plan za nabavku četvrte eskadrile aviona F-35 i druge eskadrile aviona F-15IA.
Ugovori vrijedni desetine milijardi šekela uključuju potpunu integraciju flote u izraelsko ratno zrakoplovstvo, sveobuhvatno održavanje, rezervne dijelove i logističku podršku, navodi se u saopćenju.
Odluka dolazi u trenutku kada Izrael nastavlja napade na Gaza Strip i Liban, kršeći sporazume o primirju. Izvještaji sugeriraju da Tel Aviv također priprema moguće obnavljanje neprijateljstava s Teheranom.
Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i drugih regionalnih zemalja koje su domaćini američkih resursa, te poremećaje u Hormuški moreuz.
Primirje je proglašeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su uslijedili razgovori u Islamabad 11. i 12. aprila, ali dogovor nije postignut.
Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je jednostrano produžio primirje na zahtjev Pakistana, bez određivanja novog vremenskog okvira.