Izraelske snage ubile Palestinca na sjeveru Gaze Najmanje 830 Palestinaca je ubijeno, skoro 2.350 povrijeđeno u izraelskim napadima od prekida vatre, saopćilo je Ministarstvo zdravstva

Izraelske snage ubile su Palestinca na sjeveru Pojasa Gaze u ponedjeljak, u posljednjem kršenju prekida vatre koji je na snazi ​​od oktobra prošle godine, rekao je medicinski izvor, javlja Anadolu.

Izvor u bolnici Al-Shifa u gradu Gazi rekao je da je tijelo 44-godišnjeg Mouse al-Abyada prebačeno u ustanovu nakon što su ga izraelske snage upucale u području Atatre zapadno od Beit Lahije na sjeveru Gaze.

Lokalni izvori rekli su da se područje Atatre nalazi izvan zona izraelskog vojnog raspoređivanja i kontrole prema uslovima sporazuma o primirju.

Dodali su da su izraelske snage granatirale istočne kvartove grada Gaze u zoru, dok su izraelske pomorske snage ciljale obale Rafaha i Khan Younisa na jugu vatrenim oružjem i granatama. Nije bilo prijavljenih žrtava.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 830 Palestinaca je ubijeno, a 2.345 je povrijeđeno u izraelskim napadima od prekida vatre 10. oktobra 2025. godine.

Sporazum o prekidu vatre postignut je nakon dvije godine izraelskog genocidnog rata koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, uz podršku SAD-a.

U izraelskim napadima u Gazi ubijeno je više od 72.000 Palestinaca, a više od 172.000 povrijeđeno, uz široko rasprostranjeno razaranje koje je pogodilo oko 90 posto civilne infrastrukture.