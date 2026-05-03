Demonstranti u Tel Avivu i Jerusalemu zahtijevaju istragu o neuspjesima Netanyahuove vlade Policija koristila silu za rastjerivanje demonstranata u Jerusalemu

Demonstranti u Tel Avivu i Jerusalemu u subotu su zahtijevali zvaničnu istragu o propustima vlade i sigurnosnih struktura u vezi s napadom Hamasa 7. oktobra 2023. godine i naknadnim dešavanjima.

Oko 2.000 demonstranata okupilo se na Trgu Habima u Tel Avivu, dok se 250 drugih okupilo u Jerusalemu, javlja "Haaretz".

Proteste su organizovale civilne grupe i porodice žrtava, koje su zahtijevale odgovornost za političke i vojne odluke za koje tvrde da su dovele do neuspjeha od oktobra 2023. godine, kada je blizu 1.200 Izraelaca ubijeno, a 250 ih je kidnapovano i odvedeno u Pojasu Gaze.

U Jerusalemu je policija silom rastjerala neke demonstrante nakon što su odbili da se povinuju naredbama za evakuaciju, navodi list.

Učesnici su odbacili ono što su opisali kao izbjegavanje odgovornosti od strane rukovodstva, pozivajući na uspostavljanje nezavisne državne komisije kako bi se ispitali propusti i odgovorni pozvali na odgovornost.

Izraelski politički, sigurnosni i vojni zvaničnici opisali su postupanje u vezi s napadom 7. oktobra kao neuspjeh, pri čemu je nekoliko njih podnijelo ostavke i priznalo djelimičnu odgovornost.

Nakon napada, Izrael je pokrenuo genocidni rat na Pojas Gaze, ubivši više od 72.000 Palestinaca, većinom žena i djece, i uništivši 90 posto infrastrukture enklave, s troškovima obnove koje Ujedinjene nacije procjenjuju na oko 70 milijardi dolara.