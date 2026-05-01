- Govoreći na konferenciji u Freiburgu, Kos je istakla da u dijelovima Zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u vezi s mogućnošću članstva u EU

Marta Kos: Crna Gora prva naredna članica EU, potom Albanija - Govoreći na konferenciji u Freiburgu, Kos je istakla da u dijelovima Zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u vezi s mogućnošću članstva u EU

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je u četvrtak da je proširenje Evropske unije u narednim godinama realno, te da bi Crna Gora mogla biti prva naredna članica, a potom i Albanija.

Govoreći na konferenciji u Freiburgu, Kos je istakla da u dijelovima Zapadnog Balkana i dalje postoji skepticizam u vezi s mogućnošću članstva u EU, ali da bi napredak Crne Gore i Albanije mogao poslužiti kao podsticaj drugim državama u regionu, prenosi RTCG.

„Sada je sasvim realno da će se Evropska unija proširiti u narednim godinama. Nadam se da će pozitivan primjer Crne Gore i Albanije inspirisati ostale zemlje da krenu istim putem“, kazala je Kos.

Dodala je da će budući sporazumi o pristupanju sadržavati nove odredbe koje će omogućiti Evropskoj komisiji da uvodi sankcije u slučaju kršenja pravila i vrijednosti Unije.

Prema njenim riječima, sporazum o pristupanju Crne Gore bit će prvi koji će uključivati posebne zaštitne mehanizme, proizašle iz iskustava EU s pojedinim državama članicama.

Kos je naglasila da EU želi spriječiti pojavu takozvanih „trojanskih konja“ unutar svojih redova.

„Da ste me to pitali prije pet ili deset godina, rekla bih da je to apsurd. Ali sada shvatamo da moramo biti sposobni da se zaštitimo“, rekla je evropska komesarka.

Crna Gora prošlog je mjeseca napravila daljnji iskorak u procesu pristupanja Evropskoj uniji, nakon što su se članice bloka složile započeti rad na pristupnom ugovoru za tu balkansku državu.

