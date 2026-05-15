Razlika s COP31 u Turskoj trebala bi biti sposobnost da se ove odluke pretoče u akciju na terenu, rekao je profesor Baris Salihoglu, direktor Instituta za pomorske nauke METU

COP31 u Turskoj: Historijska prilika za spas Mediterana i Crnog mora od klimatske krize Razlika s COP31 u Turskoj trebala bi biti sposobnost da se ove odluke pretoče u akciju na terenu, rekao je profesor Baris Salihoglu, direktor Instituta za pomorske nauke METU

Profesor Baris Salihoglu, direktor Centra za primjenu i istraživanje klimatskih promjena i održivog razvoja na turskom Bliskoistočnom tehničkom univerzitetu i Institutu za pomorske nauke (METU), izjavio je da COP31 nudi značajnu priliku za zemlju da unaprijedi regionalnu klimatsku saradnju i ubrza ostvarivanje svojih ciljeva neto nulte emisije.

Govoreći za Anadolu, Salihoglu je napomenuo da je jedan od devet tematskih prioriteta Turske za COP31 zaštita okeana i morskih ekosistema, s fokusom na jačanje saradnje protiv klimatske krize u okolnim regionalnim morima.

Turska će biti domaćin Konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama 2026. godine, odnosno Konferencije strana ugovornica UNFCCC-a, poznatije kao COP31, koja će se održati od 9. do 20. novembra.

Salihoglu je rekao da se pripreme za COP31 provode u Klimatskom centru METU, uz zajednički rad koji se s Ministarstvom okoliša, urbanizacije i klimatskih promjena odvija u nekoliko ključnih oblasti.

Kazao je da je, u sklopu priprema za COP31, Turska tokom razgovora s Ministarstvom predložila inicijativu za regionalna mora.

Naglašavajući da bi COP održan na mediteranskoj obali u Antaliji trebao dati veću vidljivost morskim pitanjima, napomenuo je da su okeani i mora historijski bili nedovoljno zastupljeni na dnevnim redovima COP-a, iako su dobili na važnosti posljednjih godina.

"S obzirom na to da su okeani i mora određeni kao jedna od ključnih tema COP31, Turska ima priliku razviti konkretnu regionalnu saradnju širom Mediterana, Crnog mora i okolnih voda kako bi se rješavali klimatski utjecaji i ovi napori podigli na međunarodni nivo. To također može postati ključna prekretnica na putu prema našem cilju neto nulte emisije u Turskoj"“, dodao je on.

Podvukao je da sastanci COP-a više nisu platforme rezervisane isključivo za pregovore između država.

Uprkos kritikama, kazao je da COP ostaje najvažnija globalna platforma za klimatske akcije i da domaćinstvo COP31 u Turskoj povećava odgovornost za univerzitete, koji moraju ići dalje od same proizvodnje znanja kako bi se povezali s društvom i industrijom te pretvorili istraživanja u akciju.

Dodao je kako se očekuje da će COP31 dati prioritet implementaciji u odnosu na strategiju, uz snažnu podršku ministarstva, napominjući da je ključni izazov u klimatskim pregovorima jaz između odluka i njihove primjene.

"Mnoge odluke se donose na COP-ovima, ali implementacija ostaje ograničena. Razlika s COP31 u Turskoj trebala bi biti sposobnost da se ove odluke pretoče u akciju na terenu", rekao je.

Salihoglu je naveo da je Turska među zemljama koje su najviše pogođene klimatskim promjenama, što COP31 čini posebno kritičnim. Dodao je da je konferencija važna za podizanje svijesti javnosti, razvoj konkretnih politika i izgradnju dugoročne infrastrukture.

Nadalje je dodao da će se COP31 održati i završiti, ali će stečeno iskustvo, izgrađena infrastruktura i razvijena saradnja omogućiti Turskoj da snažnije i održivije doprinese budućim procesima COP-a.



Kazao je da univerzitet ima za cilj predstaviti svoj Klimatski akcioni plan na COP31, opisujući ga kao jedan od najnaprednijih planova na univerzitetskom nivou.

Plan obuhvata korištenje energije, upravljanje otpadom, emisije kampusa, nadogradnju zgrada, transportne sisteme te upravljanje vodom i hranom, s ciljem stvaranja modela kampusa koji se kreće prema neto nuli u svim oblastima.

Dodao je da se radi o visoko participativnoj inicijativi koja uključuje studente, akademike, osoblje i administratore, te da je usklađena s Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija.